Músicas mais tocadas de Sting nos seus 70 anos

Ícone da música pop internacional, o ex-líder da banda The Police Sting completa 70 anos neste sábado, dia 02 de outubro, com um histórico de grandes sucessos no Brasil. Em comemoração ao aniversário do cantor, conhecido também por defender a causa ecológica, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) realizou um levantamento sobre suas obras mais tocadas nos últimos dez anos.

Com nome de batismo de Gordon Matthew Sumner, o artista inglês possui 431 obras e 1.191 gravações (fonogramas) cadastrados no banco de dados do Ecad. De acordo com o estudo, O hit “Every breath you take”, do álbum Synchronicity do The Police, de 1983, é a canção de autoria de Sting mais tocada nos últimos dez anos. A música foi um dos maiores sucessos mundiais no ano do seu lançamento e já foi considerada uma das melhores canções de todos os tempos, rendendo importantes prêmios para Sting e o The Police.

A lista das “dez mais” de Sting possui outras músicas que são clássicos conhecidos do público brasileiro, como “Money for nothing”, famosa na interpretação da banda também britânica Dire Straits. Aparecem ainda canções do naipe de “Every little thing she does is magic”, “Message in a bottle” e “Roxanne”, entre outras.

Os segmentos de Rádio, Shows e Música ao Vivo são os que mais renderam direitos autorais para Sting nos últimos dez anos. Esses três segmentos foram responsáveis por mais de 60% dos rendimentos oriundos dos direitos autorais pelas músicas de sua autoria tocadas no Brasil no período. Os valores arrecadados no país são distribuídos pelo Ecad para a associação brasileira que representa Sting e esta, por sua vez, repassa esses valores para a associação estrangeira à qual o cantor é filiado.

Ranking das músicas de autoria de Sting mais tocadas, nos últimos 10 anos, nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Casas de Festas e Diversão, Música ao Vivo, Sonorização Ambiental, Show, Carnaval e Festa junina).