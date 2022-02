Museu “Império Romano e os corpos de Pompeia” estreia no Parque D. Pedro

Depois do sucesso do “Mistérios do Antigo Egito e Terra Santa”, o Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae, recebe a exposição “Império Romano e os corpos de Pompeia”. A mostra, que fica próxima ao cinema até 31 de março, conta com mais de 200 peças arqueológicas, entre 132 originais e 87 réplicas, e ambientes cenográficos que mostram a vida e o cotidiano da cidade romana. Os ingressos são vendidos no local.

“A descoberta arqueológica de Pompeia e Herculano tem grande importância para a compreensão do antigo mundo Romano. Pompeia é um dos sítios arqueológicos mais completos e impressionantes de toda a história humana. A erupção do vulcão Vesúvio em 79d.C. devastou Pompeia e cidades próximas, criando uma espécie de cápsula do tempo onde casas, pessoas e todos os seus pertences ficaram sepultados sob cinzas, lama e terra por séculos, até que em 1748 iniciaram as primeiras escavações arqueológicas”, explica Maisur Musa, apaixonado por antiguidades e que, desde 1995, realizou mais de 90 exposições pelo território brasileiro com um grande sucesso. Entre os destaques das peças estão réplicas de corpos petrificados de Pompeia, incluindo um cavalo e um famoso cão, um sarcófago, o busto de Júlio César e instrumentos de batalhas.

“Temos certeza que esta exposição vai despertar a curiosidade e o interesse naqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecer de perto esses territórios”, comenta a gerente de marketing, Taís Tavares.

“O objetivo da exposição é estimular a busca pelo conhecimento, como faziam os antigos romanos”, reforça Musa. Por isso, o ingresso é nominal, dando o direito ao visitante de retornar à mostra várias vezes para apreciar, pesquisar e entender cada vez mais o tema. A exposição conta ainda com historiadores disponíveis durante as visitações.

Serviço:

Exposição “Império Romano e os corpos de Pompeia”

Local: Parque D. Pedro Shopping – próximo ao cinema

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra – Campinas (SP)

Data: até 31 de março de 2022

Horários: segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

*Disponibilidade a partir das 8h para grupos de estudantes ou instituições agendadas.

Ingressos (vendas no local): R$40,00 e R$20,00 (meia-entrada para menores de 21 anos, estudantes, professores, idosos, militares e PNE).

*O ingresso é nominal, permanente e intransferível, com direito ao visitante retornar quantos dias quiser sem pagar novamente.

Informações e agendamento para grupos de estudantes: [email protected]