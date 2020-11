Musas- Vasco, fotos no Jaguar, Imperatriz e MC super hot

Jhenni Giovanelli tem conta no instagram hackeada

A modelo e musa do Vasco da Gama , Jhenni Giovanelli, 33, vem passando por um momento delicado. A beldade que utiliza o seu perfil no Instagram como ferramenta de trabalho e de repente perdeu tudo o que conquistou em anos , fotos, seguidores, registros e a beldade não está sozinha pois nas últimas semanas muitas contas na rede social foram hackeadas.”

Recebi uma mensagem supostamente dizendo ser do Instagram e me alertando que eu teria violado os direitos autorais em um post e caso eu não desse um retorno em 48 horas , minha conta seria deletada , como sou muito distraída nem observei mais informações do destinatário e cliquei no link sugerido e em menos de um minuto vi que minha conta hackeada e tive de avisar aos amigos e fazer outro perfil pois é minha ferramenta de trabalho” relata a modelo.

Ela também foi vice -campeã do Concurso Garota Sexy Club 2019, promovido pela Revista Sexy com parceria com a Agência F Mídia Press.

Musa do Fla, Natalia Nascimento aposta posts sensuais

A modelo e musa do Flamengo e da escola de samba carioca Imperatriz Leopoldinense, Natalia Nascimento, 30 está tirando o fôlego dos flamenguistas.

E também de todos que são fãs de samba e da Imperatriz com seus posts sensuais nas redes sociais e deixando os seguidores de cabelo em pé:.

“Quando você amadurece, você começa a ver à vida colorida. Que mesmo nos dias nublados, você entende que tem um propósito, para te deixar mais forte. E tudo passa! ” revela a beldade com seu corpo escultural.

Coach esportiva Thalita VP em campanha com carrão

A modelo Thalita Vp 36 anos , e Coach Esportiva e Antropometrista Internacional , que mostrou toda sua beleza num belo ensaio para a edição digital da Revista Sexy de Setembro.

Ela foi clicada pelo talentoso fotógrafo Davi Borges , está em destaque no mercado publicitário.

Ela aparece nas redes sociais comprando uma Jaguar em uma loja de carros na cidade de Taubaté no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo.

MC Princesa bomba em plataforma pornô light

A modelo, musa, Youtuber e digital influencer, MC Princesa é um fenômeno por onde passa e dessa vez ela está arrasando na plataforma de fotos sensuais Only Fans. Um mês após abrir sua conta, a beldade já dominou o TOP 1 da plataforma. Seus assinantes garantem que a gata é a sexy symbol mais querida do momento e não é à toa que está no TOP 1 entre todos os criadores de conteúdo da plataforma.

Essa marca foi muito comemorada pela MC Princesa, que também faz muito sucesso como Youtuber com aproximadamente 750 mil inscritos em seu canal. Na última semana a teve sua conta com 690 mil seguidores no Instagram hackeada e ela teve que recomeçar do zero. Ela criou uma nova conta e em poucos dias já possui 35 mil seguidores no perfil @princesadogolpe.

MC Princesa alertou os amigos para se unirem e avisar as outras pessoas sobre o ocorrido para divulgar sua nova conta. “Fiquei muito chocada ao ver que hackearam minha conta no Instagram. Agora é recomeçar e conto o apoio de todos”, avisou a gata que faz um enorme sucesso com os seus cliques sempre usando biquíni em lugares paradisíacos sempre exibindo seu shape perfeito.

Para acessar o OnlyFans da MC Princesa basta acessar esse link: https://onlyfans.com/mcprincesa