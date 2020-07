Musas de Time e ‘mulher Hulk’

Mayra Borowik, atual musa do estado de São Paulo pelo concurso Musa do Brasil, está atraindo olhares de artistas internacionais. A beldade postou nas suas redes sociais um vídeo dançando a nova música “Tócame”, hit de Anitta em parceria com o astro do reggaeton Arcangel, e o rapper não apenas curtiu a performance da musa, como compartilhou vídeo no seu Instagram.

A musa, que é considerada sósia da Anitta, vem atraindo olhares após receber o título do estado mais importante do país. Sua semelhança com a cantora Anitta também chama a atenção.

“Acho que ele gosta do rebolado das brasileiras. Fiquei surpresa ao ser notada por ele, afinal a música deles acabou de ser lançada e está no topo das playlists do mundo todo. Ele pode ter se confundido e achado que eu era a Anitta, será?” disse aos risos no momento que viu o vídeo compartilhado por Arcangel.

Fotos: Arquivo Pessoal / Reprodução Instagram / Ag. Luxxus

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Brenda Moraes, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Brenda Moraes é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela.

A carioca Brenda, de apenas 23 anos, torce para o Botafogo e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora botafoguense carioca falou sobre a emoção de participar deste evento. “A emoção é parecida com a que senti quando fui assistir o Botafogo pela primeira vez no estádio. É surreal saber que tenho a chance de representar o time que tanto amo”, declarou a torcedora gata do time carioca.

Nas redes sociais, a gata carioca não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas. Para poder acompanhar mais sobre a Brenda Moraes, basta seguir ela no seu Instagram @brendaalvesa.

Apenas sete meses após dar à luz a seu primogênito, a modelo musa do Vasco e garota Sexy Clube, exibe seu corpão de dar inveja, fruto dos cuidados diários que exibe em seu Instagram, como dicas de maternidade e beleza.

A bela posou para a campanha da grife capixaba NeresLi, moda praia, e exibiu modelos belíssimos, que junto a beleza da modelo ficaram ainda mais perfeitos.

Jhenni que garante estar solteira posou para as lentes do seu ex, Heros Cegatta. Seria uma reaproximação do casal? Nossa torcida é pelo amor e por novos ensaios dessa musa linda que se abriu exclusivamente para a gente. “Vem novos projetos por aí”, disse a loiraça.

Com sua reinvenção não web e parcerias com marcas, tudo indica uma entrada ao mundo das influencers. Estamos de olho, em tudo, inclusive no novo ensaio, lindo! Confira no ista da modelo @jhennigiovanelli_

Para os homens, ter um corpo musculoso é a certeza de muitos elogios. Seja pelo tanquinho ou pelos bíceps volumosos. Mas isso nem sempre se aplica às mulheres. Encarando o preconceito, a musa fitness Alessandra Alves, 25 anos, garante que a fitfobia é real e ainda muito presente, principalmente nas redes sociais.

“As pessoas nem sempre respeitam a nossa escolha e a nossa rotina como modelo fitness, já escutei muitas coisas desagradáveis. Já fui chamada de travesti, de homem… Claro que isso me faz mal, hoje sei lidar melhor com isso. Mas é triste ter que aprender a lidar com o preconceito. A ‘fitfobia’ existe, é real! As pessoas se assustam com muitos músculos. Falta empatia”, desabafa.

Além disso, Alessandra conta que o preconceito e os comentários maldosos se estendem também ao seu estilo e como se veste. Por conta do shape definido e mais volumoso, as roupas ficam mais justas, motivo de olhares indiscretos.

“As mulheres mais bombadas, assim como eu, sofrem com isso também, inclusive famosas como Juju Salimeni e Gracyanne Barbosa, que são as minhas inspirações. Muitos as chamam de vulgar quando na realidade é um efeito da roupa. Já as magrinhas são sempre chamadas de elegantes. As pessoas ainda têm essa imagem distorcida na cabeça”.

Em paz com o espelho e feliz com sua boa forma, a musa fitness conta que mesmo enfrentando preconceito e olhares críticos, nunca teve dificuldade em conseguir trabalhos. Focada na sua carreira, agora ela tem a missão de inspirar outras mulheres que buscam mais qualidade de vida e hábitos saudáveis.

“Estou dando de ombros para a fitfobia, sigo focada no meu trabalho como influencer fitness e modelo. Quero mostrar que mais do que padrões, críticas e elogios, precisamos conviver bem com nosso corpo, estar feliz com nossa boa forma. Isso é o mais importante. É isso que me move”.

Fotos: Edu Graboski / Divulgação