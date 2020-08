Musas. Palmeiras, fitness, Goiás e Geisy Arruda

Musa do Palmeiras posa sensual no campo

Josi Freitas, a atual musa do Palmeiras, posou sensual em um campo de futebol como forma de incentivar os jogadores para a primeira partida da final do campeonato paulista, contra o Corinthians. “Acho que após tanto tempo parados devido à pandemia, meus jogadores podem querer um ânimo extra. Quem sabe eu consiga inspirá-los ainda mais, afinal esse é o papel de uma musa, incentivar e inspirar os homens”, disse aos risos durante o ensaio fotográfico.

Josi chama a atenção pela ousadia mostrada nas redes sociais, onde já conquistou mais de um milhão de fãs. A loira costuma postar fotos sensuais bem desinibidas, o que atrai olhares de torcedores e até de jogadores rivais. “Muitos dos meus seguidores são também torcedores de outros times. Fico feliz em ser reconhecida por todas as torcidas, porém meu coração é alvi-verde.”

Sobre a final, a musa está confiante: “Vamos ser campeões em cima do nosso maior rival. Confio na nossa equipe e sei que eles farão o melhor. Vai dar Palmeiras na cabeça!”

Fotos: Daniel Cespedes / Ag. Luxxus

Musa fitness detona quarentena com boa forma

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa fitness Jéssica Falcão vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Esplêndida e charmosa, Jéssica Falcão, atleta e disputa o BFS ANGELS, encontra tempo para dedicar a manter o seu incrível corpo sarado que recebe elogios diariamente dos seus seguidores, além de fazer sucesso como modelo para diversas marcas fitness.

Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Diva”, “Maravilhosa” e “Linda demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness. Para acompanhar mais sobre Jéssica Falcão, basta seguir ela no seu Instagram @_jeessiika_

Musa do Goiás de olho no Brasileirão

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Ediene Medeiros, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais. Esplêndida e provocante, Ediene Medeiros é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela.

Ediene , de apenas 29 anos, vive em Goiânia, torce para o Goiás e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora esmeraldina falou sobre a emoção de participar deste evento. “Uma sensação imensurável, um turbilhão de sensações. Estou muito feliz com tudo que está acontencendo e tenho certeza que ainda tem muita coisa boa para acontecer”, disse.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas. Para poder acompanhar mais sobre a Ediene Medeiros, basta seguir ela no seu Instagram @edyymedeiros.

Geisy Arruda lança 2o livro de contos eróticos em live

A noite desta quarta-feira (5) foi especial para Geisy Arruda, a escritora lançou seu segundo livro digital “Desejo Proibido” em uma live multiplataformas.

Geisy falou um pouco do livro: “Meu segundo livro vem cheio de histórias picantes, tem sexo no táxi, no avião, suruba com mais de 20 pessoas, sexo fora do Brasil, perda de virgindade, podolatria e BDSM. Muitas histórias são verdadeiras, porém o livro é meu diário secreto, é a forma de encontrei de expressar meus desejos mais proibidos sem ser cancelada, já que vivemos em uma sociedade tão conservadora e machista.”

A obra chamada “desejo proibido” é a combinação do sexo e fetiche. O livro digital tem 105 páginas e reúne 13 histórias picantes e ilustradas com fotos próprias. Geisy Arruda conta que alguns contos são verídicos.

“Escrevi o livro durante a quarentena, foi muito difícil, pensar putaria enquanto o mundo está um caos por conta da luta contra o Coronavírus, sinto-me realizada só em ter conseguido o feito de escrever o Livro! Espero que todos gostem e gozem muito com ele.”

Foto: Cauê Garcia / CG Comunicação (divulgação)