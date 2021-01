As musas Libertadoras da América

Amanda Tavares quer ser a ‘musa fitness’ do ano

Com corpo em dia ela que foi super bem em campeonato fitness quer ainda mais.

Aos 20 anos de idade Amanda Tavares é uma daquelas que da orgulho de conhecer e se inspirar.

Desde muito nova começou a cuidar do seu corpo e o resultado é pra lá de especial. Estudante de enfermagem ela enxerga no cuidado ao próximo uma forma de uma sociedade melhor, muito mais que uma inspiração ela enxerga como chamado. Agora com muitos projetos para o futuro Amanda menciona que deve em breve começar a realizar mais ensaios fotográficos e então mostrar alguns avanços em sua promissora carreira. Vale a pena acompanhar os próximos passos da beldade em seu Instagram @amandaanj0s

Musa fitness Jully Halanna sucesso com shape perfeito

Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer um babando, a musa e atleta fitness Jully Halanna, conhecida como “Dona da Sarrada Pro”, vem encantando nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Em seu histórico como atleta fitness, a paranaense Jully, treina musculação há aproximadamente 10 anos e acumula diversas títulos e participações em concursos de fisiculturismo. A beldade é a atual campeã do Overall do Mr. Olympia Brasil e está se preparando para competir na Tailândia em maio, onde a musa fitness vai tentar uma vaga no Mr. Olympia Las Vegas.

Jully Halanna também é coach de atletas de bikini e dá aulas de poses, onde realiza workshops de poses por todo o Brasil. Além disso tudo, a musa fitness é conhecida mundialmente em seu esporte por ser funkeira, onde surgiu seu apelido de “Sarrada Pro” quando ela deu uma sarrada no palco de uma competição. A partir daí, Jully lançou até uma marca de bonés com esse nome e acabou de lançar sua marca de biquínis, e em breve lançará um funk da sarrada em parceria com a Resumo Produtora e a MC Anne.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente. Diariamente, a beldade recebe uma enxurrada elogios diariamente dos seus seguidores, além de sucesso como modelo para diversas marcas fitness.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Sempre arrasando”, “Incrível” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness. Para acompanhar mais sobre Jully Halanna, basta seguir ela no seu Instagram @halannajully, onde a bela fitness possui mais de 67 mil seguidores.

Caroline Ferrari usa redes e pede pelo Amazonas

Participante do miss Amazonas também é formada em direito.

Infelizmente o Brasil se aproxima de quase 1 ano desde o primeiro caso do novo coronavírus, nesse período alguns estados tem passado momentos bem críticos, entre eles podemos destacar o estado do Amazonas. Nascida e criada em Manaus Caroline Ferrari tem aproveitado sua grande quantidade de seguidores para se manifestar e pedir ajuda utilizando sua conta no Instagram.

Atualmente o @ferrarizada já conta com mais de 120 mil seguidores, que acompanham a rotina e o dia dia da bela de olhos claros e 1,70 de altura. “A responsabilidade nesse momento é muito grande em meu estado, eu tento usar as redes para tentar mostrar para as pessoas, a necessidade de se cuidar e também ajudar ao próximo”.

Já passando pelo período da pandemia já que temos uma vacina que já começa a imunizar a nação, Carol afirma que sairemos disso com uma grande lição, e que pretende profissionalizar mais sua carreira após o período de pandemia. Alguns projetos artísticos já estão na mesa da gata, que deve decidir em breve oque fazer, já que ela conta hoje com assessoria profissional e quer alavancar cada vez mais sua carreira. Vale a pena acompanhar os próximos passos da beldade.

Sara Gomes do interior de Minas pra todo BR

A linda mineira comemora seus mais de 11 mil seguidores e mira projetos artísticos.

Uma linda mineira do interior, atualmente morando em Guapé, Sara Gomes tem chamado muita atenção pelas redes sociais. Atualmente com mais de 11 mil seguidores ela começa a influenciar outras meninas com seu jeitinho mineiro de ser.

Apaixonada por São Paulo ela afirma que mira em ir até a capital para justamente profissionalizar sua carreira, desse modo já tem sobre a beldade alguns convites bem interessante que deve fazer ela ter uma projeção ainda maior.

O intuído é melhorar ainda mais seu Instagram, bem como realizar novos ensaios fotográficos e chegar até projetos nacionais como um concurso de musa e até mesmo o carnaval. Para quem tem interesse sugerimos seguir a gata @saahgms e ver diariamente suas postagens sempre bem descoladas.