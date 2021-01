Musas vão fechando janeiro bombando no NM

Fernanda Dias chega firme para arrasar

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos. Estamos falando da linda modelo Fernanda Dias, que arrasa com seu corpo escultural nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, a morena se destaca através de cliques onde demonstra seu shape perfeito e muito charme para deixar os marmajos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios fotográficos.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito linda”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da bela. Para poder acompanhar mais sobre Fernanda Dias, basta seguir ela no seu Instagram @feh_diass.

Baiana Estefany Ribeiro bomba nas redes

Comemorando os 50 mil seguidores a beldade planeja 2021.

Uma linda é notável bahiana vem chamando a atenção, através de suas redes sociais e vem influenciando muitas outras pessoas. O seu Instagram @esterfanyribeiro já ultrapassa a marca de 50 mil seguidores, o que é motivo de alegria para a beldade. Recentemente a beldade foi clicada pelo talentoso fotógrafo Alessandro Toledo e esses cliques pode ser conferido nessa matéria.

Quando questionada se ela se considera uma influencer é categórica “Sim, me considero acredito que as pessoas cada vez mais estão atentas ao mundo virtual e em grande parte do tempo, desse modo é importante se posicionar de forma adequada”. Afirma a beldade que afirma ter a rotina de treinar 6 x por semana, o resultado disso é um corpo perfeito e com isso tem aberto muito espaço, onde afirma que 2021 é um ano divisor em sua carreira.

Muitos ensaios, muitos eventos devem vir com o fim da pandemia e com toda certeza as influencers que souberem se posicionar irão tirar um bom proveito disso é o que comenta o fotógrafo Alessandro responsável pelos principais cliques da modelo. Vale a pena acompanhar os próximos passos da beldade.

Manuela Vitória revela seus cuidados estéticos e treinos

A carioca afirma profissionalizar sua carreira em 2021.

Manuela Vitória é uma daquelas mulheres que sempre ouviu as pessoas estimularem a aparecer, sendo de fato uma mulher que chama a atenção por onde passa, a moça arrisca alguns cliques fotográficos e o resultado de tudo isso despertou uma certa curiosidade para se envolver talvez em algo mais artístico.

Uma beldade que tem muitos cuidados com o corpo ela confidenciou que malha a mais de uma década e adora ser uma mulher feminina e desejada. Tendo como uma de suas paixões viajar ela quer conhecer ainda diversos locais do mundo.

Outra coisa que também está sondando a moça é a possibilidade de realizar um ensaio sensual, algo que ela não confirma mas também não nega. O jeito é aguardamos os próximos passos da moça que com toda certeza ainda irá dar muito o que falar.

Musas aderem à campanha do Janeiro Branco

Beldades posaram sensuais com roupas brancas para chamar atenção sobre a importância dos cuidados com a saúde mental

O Janeiro Branco é uma campanha ao estilo da Campanha Outubro Rosa e da Campanha Novembro Azul com o objetivo de chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas e das instituições humanas.

Foto1- Corinthians Carol Candelaria Atlético MG Keylla e Santos Camila Rodrigues

Sensibilizadas com o problema, que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, as Musas do Brasileirão e do Brasil resolveram aderir à campanha e posaram sensuais com roupas brancas nas redes sociais. As musas esperam que a ação ajude a propagar a necessidade de cuidados com a mente.

Foto2- Vasco Nicole Albuquerque Bragantino Zaza Palmeira e Fluminense Suzane Shwnay

Com a ação as musas atingiram cerca de 10 milhões de pessoas, números somados de seus seguidores nas redes sociais. “Acho super importante que as musas estejam engajadas em movimentos desse tipo. Incentivamos esse tipo de ação porque com o alcance que elas possuem em suas redes sociais, podemos ajudar muitas pessoas”, disse Lipe Aramuni, organizador dos projetos Musa do Brasileirão e Musa do Brasil.

Para mais informações sobre o Janeiro Branco acesse: http://www.janeirobranco.com.br