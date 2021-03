Musas. Fla. Vovó gata. Pfct e nova disputa

A volta das Musas, com muita variedade e beleza

Gata do Fla defende Gabigol: “hipocrisia deveria ser crime”

Neste final de semana, em São Paulo, a polícia, junto aos fiscais da vigilância sanitária e da prefeitura, com o apoio do deputado Alexandre Frota, estouraram um cassino de luxo. No local, cerca de duzentas pessoas foram encontradas, entre elas o jogador do Flamengo, Gabigol e o funkeiro Mc Gui.

Torcedora do rubro-negro e fã de Gabigol, Cris Souza saiu em defesa do craque nas redes sociais, “A quantidade de artistas e anônimos atacando o Gabi é assustador. E as reuniões clandestinas? E as aglomerações clandestinas? E as viagens em grupos que estão diariamente publicando nas redes sociais? E as lives bem pensadas que mais parecem um mega show, possivelmente com equipes enormes, não estão aglomerando?

Eu acho que hipocrisia deveria ser crime”, e concluiu, alertando o jogador “Gabigol, meu querido, não aglomere mais em cassino. Estamos em quarentena. Da próxima vez que quiser jogar, marque uma jogatina na sua casa e me chama”.

Fotos: Neves / Perfil II Comunicação

Vovó Gata, Paulinha Lobão bomba nas redes sociais

A apresentadora, cantora, atriz e musa fitness Paulinha Lobão vem bombando nas redes sociais. Dona de rara beleza, ela, aos 56 anos, que também é digital influencer e modelo, costuma exibir fotos dos seu corpo perfeito no Instagram. A musa faz um enorme sucesso e já conta com mais de 184 mil seguidores espalhados pelo Brasil e pelo mundo no Instagram.

Paulinha vem de uma família de artistas e comunicadores. É filha de Regina Stella e Expecdito Quintas, fundadores do Correio Brasiliense. Com formação na Escola de Música de Brasília, ela deu início à sua carreira de cantora, através de Caravanas por diversos municípios maranhenses. Nesse circuito, mobilizou multidões para vê-la.

Ela é diretora e fundadora do Núcleo Algo Mais de Produção, no Sistema Difusora de Comunicação, apresentadora do programa Algo Mais exibido aos sábados com ótimos índices de audiência. O Algo Mais é um programa de auditório de entretenimento e temas de interesse público (informação, games e atrações musicais), de censura livre.

No palco, ela recebe convidados especiais locais e nacionais. Realiza ações sociais através do quadro “Caiu do Céu”. Além desse quadro, existem outros também como o “Fit by Tati”, “Destruição e Lacração” e “Conversa Franca”.

Maranhense, Paulinha é casada com o empresário Lobão Filho, mãe de Lucas e Tatiana, avó de Marcos Pietro. Nora do Senador Edison Lobão (PMDB).

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa “coroa” que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios em lugares paradisíacos. Por isso, a diva fitness maranhense recebe todos os dias uma enxurrada elogios diariamente dos seus seguidores.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Maravilhosa”, “Inspiração de todo os dias” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness. Para acompanhar mais sobre Paulinha Lobão, basta seguir ela no seu Instagram @paulinhalobao.

Rayane Castro. Beleza, solidariedade e trabalhos sociais

Aproveitando também alguns projetos artísticos ela planeja influenciar para o bem.

Ela é linda e esbanja simpatia por onde passa, além de tudo isso um coração solidário para ajudar ao próximo. Essa é a melhor maneira de começarmos a falar de Rayane Castro, a potiguar de apenas 26 anos de idade atualmente morando em São Paulo, tem atraído diversos olhares e está adorando a capital paulista.

Seus planos é aproveitar a pandemia para organizar sua vida futura. Entre os projetos da beldade estão um projeto para fundar uma ong e ser empresária, fora isso está chamando muito a atenção através das redes sociais sua conta @ray.castroo94 já possui mais de 20 mil seguidores e está atraindo olhares artísticos.

Muita coisa está no radar da beldade seja concursos, presença vip e também para estampar alguns ensaios fotográficos. Todas essas possibilidades ela não confirma mais não descarta! O momento agora segundo seu assessor é de organizar e profissionalizar a carreira de Rayane que deve cada vez mais ganhar novidades.

Chegou o Miss Popozuda 2021

Criado pelo jornalista e empresário paulista Reginaldo Carlota, o ‘Miss Popozuda 2021”, é um concurso nacional que irá tirar muitas mulheres do anonimato e transformá-las em subcelebridades brasileiras, quase que dá noite para o dia.

O concurso tem como objetivo apresentar nacionalmente as mulheres com os bumbuns mais lindos e cobiçados do Brasil.

Cada candidata poderá representar um Estado brasileiro, após ser aprovada e pagar uma taxa única de inscrição.

Não há restrição alguma a procedimentos estéticos no bumbum, mas é necessário que a candidata seja maior de 18 anos.

A campeã levará pra casa 5 mil reais em dinheiro, além do título de “Miss Popozuda 2021”. Já a segunda colocada receberá 3 mil reais em dinheiro e o título de vice. A terceira colocada leva 2 mil reais.

A primeira votação com as 27 candidatas, cada uma representando um Estado, está prevista para começar em abril e será online o site do concurso, já em junho deverá ocorrer a votação presencial durante um desfile em São Paulo, onde a vencedora será eleita por um corpo de jurados.

Ao se inscreverem no “Miss Popozuda” todas as candidatas, independentemente de serem finalistas ou não, terão suas fotos, vídeos e perfis, divulgados no site oficial e Instagram do concurso. As fotos e vídeos também serão enviadas para os principais sites, jornais e revistas do Brasil, sendo que diante dessa mega exposição nacional (e até internacional, considerando o alcance da internet), estarão sujeitas a receberem convites para participarem de ‘reality shows’ e programas de TV, fatos que automaticamente podem literalmente transformar as participantes em subcelebridades da noite para o dia!

As inscrições começaram no dia 11 de janeiro e terminarão neste mês de março.

Restam pouquíssimas vagas.

Conheça algumas das candidatas!

MISS POPOZUDA SÃO PAULO

Atualmente trabalhando como modelo, a loira Wanessa Lapaz, já participou do reality show “A Casa das Pimentinhas”, é formada como aeromoça, já foi assistente de palco do João Kleber, figurante no programa do Fábio Júnior, estudou 3 anos de Direito, formou-se em gestão e hotelaria e morou quase quatro anos no Canadá, onde realizou vários trabalhos publicitários.

Ela revelou que quis ser a Miss São Paulo, por que ama a cidade, tanto as pessoas, quanto os lugares e “se sente honrada em poder representar uma metrópole tão linda quanto essa”.

Com o objetivo de chegar as finais do concurso, previsto para eleger em junho a campeã, Lapaz conta que está fazendo uma alimentação bem balanceada e malhando bastante, para “ficar ainda mais gostosa”, em suas próprias palavras.

Ela promete ir postando as fotos de seus treinos em sua página no Instagram @wanioficial.

MISS POPOZUDA PARÁ

Capa da revista Sexy de janeiro deste ano (2021), a modelo e relações públicas Kelly Melém, atualmente morando em São Paulo, está representando o Pará, seu Estado Natal.

Dona de um corpo escultural e tão linda quanto simpática, ela também é dono de um bumbum fabuloso, idolatrado por seus milhares de fãs, em seu Insta @kellymelem.

Ela revelou que decidiu participar do Miss Popozuda, para aumentar ainda mais sua exposição na mídia, e com isso, evidentemente conseguir cada vez mais bons trabalhos.

No seu perfil também é possível comprar um exemplar da Revista Sexy, direto com ela, e ainda receber a publicação com autógrafo e dedicatória.

MISS POPOZUDA ESPÍRITO SANTO

Moradora da cidade de Hortolândia, no interior de São Paulo, a modelo e dançarina Jhéssica Bispo concorre ao Miss Popozuda 2021, representando o Espírito Santo, que por sinal, está incrivelmente muito bem representado.

Jhéssica, que realiza apresentações de show de striper em várias casas noturnas de São Paulo e região de Campinas, revela que seu sonho é tornar-se uma celebridade, reconhecida dentro e fora do Brasil e acredita que o concurso “Miss Popozuda” lhe trará bastante visibilidade para impulsionar sua carreira e ajudar a realizar seu maior sonho.

Em seu Insta @morennagold ela costuma dizer para os fãs que faz musculação desde os 16 anos e costuma focar boa parte dos exercícios em seu bumbum, que é “prioridade”.

MISS POPOZUDA SANTA CATARINA

Representante do Estado de Santa Catarina, a modelo e dançarina Nicole Hilton

moradora de Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, declarou que decidiu participar do concurso, por que é algo que tem tudo a ver com ela; “eu gosto muito de desafios, de novas experiências e um concurso como o Miss Popozuda, irá abrir várias outras portas pra mim”.

Para quem quiser apreciar as belíssimas fotos que a loira posta em seu Instagram, o perfil dela é @nicolehilton.oficial.

MISS POPOZUDA AMAZONAS

“Mais do que pelo prêmio, estou concorrendo por que gosto de exibir meu corpo e me destacar nas redes sociais”, declarou a modelo Daiane Silvério Geminiano, ao explicar por que se candidatou ao “Miss Popozuda 2021”.

E completa: “Meu bumbum é muito bonito, acredito que tenho chances reais de ser a vencedora do Miss Popozuda deste ano”.

A linda morena que mora em Hortolândia, interior de São Paulo está representando o Estado do Amazonas.

Em sua página no Instagram @daysilv_oficial, é seguida por mais de 36 mil fãs que deliram com suas fotos.

MISS POPOZUDA MINAS GERAIS

Dizer que a modelo e empresária Laysa Padovani, é linda, seria modéstia demais.

Cabelos ruivos, olhos claros e um jeitinho meigo que enlouquece qualquer um, ela é simplesmente um espetáculo de mulher.

Concorrendo a “Miss Popozuda 2021”, pelo Estado de Minas Gerais, Laysa sem dúvida alguma será um dos grandes destaques do concurso, não só por sua beleza fenomenal, como também por seu carisma e simpatia.

Questionado pela reportagem por que decidiu participar da disputa, deu a seguinte resposta: “É uma oportunidade única, além de adorar esse universo da sensualidade, o concurso também me trará uma visibilidade maravilhosa. Além disso, a parte do meu corpo que acho mais sexy, é o meu bumbum”.

E, considerando o fato do bumbum da ruiva ser realmente lindo, fica impossível discordar dela. Seu perfil no Instagram é: @Fairy_Red.

MISS POPOZUDA RIO DE JANEIRO

Empresária, modelo, atleta, e uma mulher realmente espetacular.

Essa seria a melhor maneira de apresentar Ellen Mattos Silva, a “Miss Popozuda Rio de Janeiro”.

Moradora de Guarulhos, decidiu representar o Rio no Miss Popozuda 2021, por considerar esse um Estado que tem muito a ver com ela.

“Gosto de praia, de calor e de gente alegre e o Rio é tudo isso”, declarou.

Em seu perfil no Instagram @ellenmattosoficial onde tem milhares de seguidores, ele posta fotos e vídeos de seus treinos e costuma dizer que mantém o corpaço escultural, a base de muito treino, boa alimentação, além é claro, de foco e determinação.

Ellen declarou que decidiu concorrer ao Miss Popozuda 2021, “por considerá-lo um concurso sério, que acima de tudo, levanta a autoestima das mulheres”.

MISS POPOZUDA BAHIA

Baiana de nascença e moradora de Santo André – SP, a modelo fotográfica Luciana Almeida da Silva, não poderia representar outro Estado no Miss Popozuda, sem ser a Bahia, lugar que ama demais.

Ela revela que mesmo fazendo alguns trabalhos publicitários, ganha mesmo a vida trabalhando como “diarista”. E explica: “não tenho vergonha de admitir, é um trabalho digno como qualquer outro”.

A baiana conta ainda que decidiu concorrer no Miss Popozuda 2021, como forma de ficar mais conhecida tanto na mídia quanto do público e com isso, obter mais engajamento nas redes sociais, o que consequentemente irá impulsionar sua carreira de modelo.

“Vejo o Miss Popozuda como uma boa oportunidade de aparecer em jornais, sites, revistas e até programas de TV, é um passaporte para realizar meus sonhos”, declara.

Em seu Instagram @lulyguedesofc ela declara que mantém o corpaço com bastante exercícios e uma alimentação saudável.

MISS POPOZUDA RIO GRANDE DO SUL

Moradora da Serra Gaúcha, a modelo Tays Vianna @_viannatays, uma loira lindíssima e dona de um corpo pra lá de maravilhoso é a “Miss Popozuda Rio Grande do Sul”.

Ela revela que participar de um concurso como esse, é um sonho que agora se torna realidade.

Ao ser questionada sobre o que faz pra manter o corpo em tão boa forma, ela surpreende na resposta: “Nada! A genética ajuda muito”.

Que essa bela loira será um dos destaques do Miss Popozuda 2021, não resta a menor dúvida.

MISS POPOZUDA PARANÁ

Um Estado que também pode se orgulhar de estar muito bem representado no Miss Popozuda 2021, é o Paraná.

Sua representante é a modelo Melissa Guimarães @mel_adria, uma mulher linda e muito sexy.

Já faz algum tempo que ela mora na Europa, mas pra nossa felicidade, está passando uma temporada no Brasil e decidiu participar do Miss Popozuda, representando o Paraná, Estado que ama.

Ela contou que bastante treinos e uma alimentação balanceada é seu segredo para manter o corpo malhadíssimo e, sobre o concurso, considerada o Miss Popozuda uma porta aberta para a realização de vários outros sonhos.

Torcida para essa mulher é o que não faltará.