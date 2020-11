Musas do Fla, da revista, Suécia e influencer

Musa da torcida do Flamengo ousa no ensaio

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da carioca Scheyla Gargaglione, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, aos 40 anos, Scheyla Gargaglione é Musa da escola de samba Torcida Fla Manguaça e professora de educação infantil, além de ser muito apaixonada pelo Flamengo, onde exibe toda a sua paixão pelo rubro-negro através de cliques onde demonstra seu corpo perfeito com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão babando.



Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito gata”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da gata. Para poder acompanhar mais sobre Scheyla Gargaglione, basta seguir ela no seu Instagram @gargaglionedeaguiar.

Influencer causa nas redes e faz ‘pré ensaio’

Dona de um corpo escultural , a atriz , modelo e influencer digital, Nataly Moraes, tenho 21 anos, vem causando nas redes sociais ao mostrar o seu lindo corpinho nos cliques feios pelo renomado foto´grafo Marcos Mello . Calma calma pessoal não é ensaio nu não . ”

Fiz alguns trabalhos para o Marcos e adorei o trabalho dele e voltaria a fazer . Hoje fui convidada para fazer um ensaio nu para o renomado site Diamond Brazil da criado pela magnífica modelo e empresária Viviane Bordin , se pagarem bem ate´ topo , contando que o Marcos seja o foto´grafo” revelou a modelo que tambe´m e´ danc¸arina profissional e tem alguns trabalhos na TV , e ja´ fez um vi´deo clipe para a cantora Anitta .

A beldade e´ dona de uma escola de danc¸a “Arte em Danc¸a Renata Moraes”. onde é sócia com sua ma~e. “. Ale´m da danc¸a tambe´m estudou cinema e teatro na Wolf Maya, e fez diversos trabalhos como modelo.” eu topo tudo e prometo arrasar revelou a modelo carioca.

Rainha do Carnaval da Suécia tem título de Musa do Brasil

Amanda Lofgren recebeu o título de Musa do Amazonas e vai representar o estado na disputa nacional do Musa do Brasil, que acontece em dezembro. A beldade, que é conhecida pelo título de rainha do carnaval da Suécia e que nesse ano foi destaque na folia paulista, está no Brasil para o ensaio oficial do projeto. A musa é carioca e vive na Suécia, mas decidiu defender as cores do Amazonas no concurso. “Fiquei lisonjeada pelo convite e decidi representar as cores do estado do Amazonas, região que me identifico e que tem uma bandeira forte de luta contra a devastação da natureza. Amo o povo amazonense e vou fazer de tudo para representar o estado à altura.”

Já no clima do concurso, Amanda participou de um ensaio sensual na praia, com direito até à foto com a bandeira do Brasil e no meio da vegetação. A beldade posou com um biquíni azul e um colorido atraindo olhares dos banhistas.

Sobre o carnaval, Amanda está na expectativa da realização do evento devido à pandemia do Covid-19. “O Carnaval é minha paixão, mas ainda não sabemos quando acontecerão os desfiles. Acredito que essa definição vá acontecer apenas depois da distribuição da vacina. Enquanto isso fico na expectativa.” O Musa do Brasil mais uma vez aposta na diversidade e na valorização de todos os tipos de beleza. A disputa do título está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro, em São Paulo.

Fotos: Diego Possidonio / Ag. Luxxus

Alessandra Ferreira chega firme para o Musa do Brasil

Alessandra Ferreira foi a selecionada pela organização do projeto Musa do Brasil para representar a beleza do estado do Rio de Janeiro e ostentará o título de musa carioca em 2020. O Musa do Brasil elege 27 musas representantes de cada um dos estados do país. A escolha das candidatas é feita pela organização do projeto e a coroação de todas as Musas está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro em São Paulo. Para conhecer mais sobre o projeto acesse http://www.musadobrasil.com.br

Com um corpo perfeito e simpatia contagiante, a beldade, que também é Gata do Corinthians 2020 e Musa Destaque do Musa do Brasileirão, decidiu se inscrever no concurso por acreditar que é um orgulho ser a musa dos cariocas. “Sempre quis me tornar uma musa. Sou paulistana, mas tenho um caso de amor com o Rio de Janeiro”, afirmou Alessandra Ferreira que faz muito sucesso com seu shape perfeito.

Sobre a expectativa para o concurso, Alessandra destacou a importancia de participar de um concurso tão famoso. “Quero ganhar, pois desejo ter um reconhecimento. Óbvio que com esse concurso muitas portas irão se abrir e novos caminhos vão surgir”, disse.

A musa é também mãe de uma filha e se diz apaixonada pelos animais. Para acompanhar mais sobre a gata basta seguir ela no seu Instagram @musa_lezinha_oficial, onde a bela tem mais de 17 mil seguidores.