Musas mulher gato, política, futuro e vida pessoal

Atriz das Pegadinhas causa em ensaio vestida de Mulher Gato

Em um belíssimo ensaio na ponte de Barueri para o fotógrafo Maurício Silvério, a atriz e modelo Rafaela Dias, Gomes , 25 , vem causando nas redes sociais ao fazer um post vestida nada mais nada menos de Mulher Gato que em 2012 foi interpretada pela atriz norte-americana Anne Hathaway na pele de Selina Kyle no filme The Dark Knight Rises. Estou vestida para arrasar” revela a atriz que é atriz das Pegadinhas do João Kléber Show da Rede TV . que fez um ensaio na ponte de Barueri para o fotógrafo Maurício Silvério.



Fotos com Camisa do São Paulo : Laís Menegas

Fotos de Mulher Gato: Maurício Silvério

Fotos na Rede TV : Arquivo Pessoal

A gata contou que faz atividades físicas há oito anos e segue uma alimentação saudável há três anos para manter seu shape perfeito.

Sheyla Mell em defesa do Amapá: “não tenho medo de político”

Ao contrário do que muita gente ainda acredita, Sheyla Mell, a Miss Bumbum México, não é mexicana. Natural do Ceará, ela vive há quase 15 anos em São Paulo. Revoltada com o que aconteceu com o estado do Amapá, que ficou quase um mês sem energia elétrica, a loira vestiu um ‘uniforme’ da seleção brasileira e atacou os políticos do país.

“Querem bumbum? Está ai, bumbum para vocês, senhores políticos, governantes desgovernados! O nosso país não é só cerveja, futebol, churrasco, caipirinha e mulher gostosa, não. O que as pessoas estão enfrentando no Amapá, eu senti na pele quando criança, no interior do Ceará. As dificuldades que o Nordeste e Norte do Brasil enfrenta, vai muito além do que o resto do país tem conhecimento. Se for investigar bem, mesmo sendo noticiado que o apagão no Amapá acabou, com certeza as cidades do interior, as mais pobres, permanecem sem energia. É um descaso total. É revoltante”, criticou.

Sobre fazer um ensaio sensual para criticar o governo, Sheyla é direta!

“Foi como eu disse… Eles querem bumbum, temos bumbum. Querem futebol, temos futebol. A minha crítica é usar aquilo que eles tanto querem e admiram, para jogar na cara deles a verdade. Não tenho medo de político. Eu pago imposto alto sobre tudo o que eu consumo, tenho o direito de cobrar o bom emprego desse dinheiro”, finalizou Sheyla Mell.

Patricia Fortunato arrasa com shape perfeito nas redes sociais

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo e estudante de Nutrição, Patricia Fortunato, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Patricia participou há algumas semanas do concurso Musa do Brasileirão 2020 representando o Athletico Paranaense e encantou a todos com sua simpatia, beleza e suas curvas, com muita sensualidade e ousadia.

Influencer Ketlen Tavares ajuda. Dicas motivacionais e amorosas

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo e digital influencer Ketlen Tavares, de 34 anos, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais.

Nas redes sociais, a gata fala muito sobre empoderamento feminino e muitas dicas sobre viagens, pois um dos seu sonhos é conhecer mais de 50 países. Além disso, Ketlen adora dar dicas sobre relacionamentos amorosos onde criou dois codinomes para seus trabalhos na internet como “Mochilógola” e “Ketinder”.

“Eu me considero uma “mochilógola”, uma mistura de mochileira como psicóloga, que na época que eu viajava. Pergunto para os meninos sobre os relacionamentos e tenho muitos retornos. Também ajudo as pessoas a se relacionar através “Ketinder” (risos), onde publico a foto de alguém no meu perfil e as pessoas se manifestam me procurando para começar uma conversa com a pessoa da foto. Já sairam quatro relacionamentos nesse processo”, contou a Ketlen, que não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios fotográficos, malhando na academia.

Para poder acompanhar mais sobre Ketlen Tavares, basta seguir ela no seu Instagram @ketlentavar