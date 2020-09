Musas, ensaios e muito calor no fim do inferno

Gata do Galo Jaqueline Souza aposta em ‘sentimentos’

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Jaqueline Souza, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais, onde possui mais de 21 mil seguidores. Esplêndida e provocante, Jaqueline Souza é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela.

Jaqueline torce para o Atlético Mineiro e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora do time mineiro falou sobre a emoção de participar deste evento. “É ótimo poder imaginar ser a musa do time que eu amo, que sempre foi a minha paixão e é uma montanha de sentimentos difícil de decifrar”, disse a torcedora gata do Galo.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto do Galo. Para poder acompanhar mais sobre a Jaqueline Souza, basta seguir ela no seu Instagram @jaqueline.souzaa.

Gaúcha Renata Cecconello vai agitar com ensaio ‘seminu’

Ela está passando por uma fase espetacular. A modelo e estudante de psicanálise, Renata Cecconello, de apenas 23 anos, gaúcha, revelou que seu próximo ensaio sensual vai agitar o seu público masculino. “Vou arrasar com o meu próximo ensaio sensual e prometo parar o meu público masculino”, disse.

A esplêndida e provocante, Renata também revelou outras boas novidades da sua carreira. A gata gaúcha revelou que foi convidada para posar para duas revistas masculinas e um livro de poesias, onde será destaque, porém ela ainda preferiu deixar o mistério no ar e não quis contar quais são as publicações que ela sairá para a alegria dos marmanjos de plantão.

Para poder acompanhar mais sobre Renata Cecconello, basta seguir ela no seu Instagram @rececconello_, onde a gata gaúcha possui já mais de 47 mil seguidores.

Musa fitness Jéssica Falcão animada até na segunda

Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa fitness Jéssica Falcão vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em excelente forma. A beldade usou o seu Instagram na última semana para compartilhar um clique ousadíssimo. A musa fitness apareceu de biquíni e além de esbanjar a boa forma, caprichou na pose ao lado de um carro e com seus óculos escuros acima da cabeça.

Na legenda, a musa escreveu. “SEGUNDOOOOUUU….minha cara tá muito “o crush tá vindo, aja naturalmente”, escreveu. Nos comentários, como sempre, fãs e amigos não pouparam elogios à dançarina. “Top”, disse um. “Fotão”, pediu outro. “Seguro esse tiro ai”, brincou um terceiro. Recentemente, Jéssica Falcão posou a bordo de um biquíni e ostentou o seu corpão sarado. Para acompanhar mais sobre Jéssica Falcão, basta seguir ela no seu Instagram @_jeessiika_

A musa fitness também revelou sobre o período de quarentena que estamos vivendo e revelou como está mantendo seu corpo sarado. Além disso, a gata carioca também disse que está mantendo todos os cuidados para combater o covid-19 em sua residência e na sua rotina diária. “Tenho realizado alguns treinos em casa, mas com o retorno das academias estou novamente seis dias por semana treinando lá. O principal é manter a dieta bem disciplinada para manter a forma. Precisa ter foco e disciplina para não ganhar peso estando em casa direto devido ao isolamento social. Vamos torcer para que a pandemia acabe logo”, declarou Jéssica Falcão.

Na Sexy, Priscila Kimura sensual ‘vestindo’ só máscara

PODEROSA! Dona de um corpo invejável, a capa da revista Sexy e Musa do Santos, Priscila Kimura realizou um novo ensaio sensual essa semana onde nos cliques ela abusou da ousadia ao posar apenas com um biquíni feito de máscaras exibindo suas curvas e seu bumbum GG de 115cm.

Com fotos onde não economizou na sensualidade, a Sexy Model arrasou deixando os seus fãs encantados com as suas marquinhas à vista e sua boa forma. Nas fotos do ensaio, Priscila Kimura aparece usando um biquíni fio-dental formado de máscaras brancas e falou sobre o momento da pandemia do novo coronavírus.

“Fiz esse ensaio para ajudar a conscientizar as pessoas a usar máscara. Não podemos brincar com esse vírus, pois não tem previsão de quando tudo isso vai acabar. É tempo de cuidarmos uns dos outros, estamos no mesmo barco, do mesmo lado”, incentivou.

Para acompanhar mais sobre a Musa do Santos, basta acompanhar ela no seu Instagram oficial @kimurapriscila, onde a gata possui mais de 135 mil seguidores e exibe sempre toda a sua beleza, sensualidade e charme.