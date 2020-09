Musas do Flamengo, do Galo e de SP

Aline Müller vem pra disputa no Musa do Brasileirão 2020

Aline Müller comunicou sua participação no concurso Musa do Brasileirão 2020, onde a loira vai concorrer para ser Musa do Flamengo, seu time do coração. Sobre o concurso, a beldade aproveitou para rasgar elogios para a organização do concurso e aos idealizadores da ideia.

“É um concurso que eu só tenho a elogiar, pois além das oportunidades que ele oferece, as candidatas recebem toda atenção, cuidado e assessoria durante todo o processo do concurso. Acho que esse concurso vai muito mais além, pois além de ter um reconhecimento em todo o país, ele em muitos casos, resgata a autoestima e o valor que a mulher tem e que por algum motivo perdeu. Os idealizadores estão de parabéns quanto a condução dele, a seriedade e o respeito com as participantes”, declarou a candidata a musa rubro-negra.

Aos 40 anos, Aline Müller faz sucesso como modelo e atriz, além de ser formada em Arquitetura e mãe de dois filhos. Em sua carreira ela possui uma passagem marcante como dublê da atriz Grazi Massafera na novela “Bom Sucesso”, da Rede Globo.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios sensuais e cliques de biquíni. Para poder acompanhar mais sobre Aline Müller, basta seguir ela no seu Instagram @alinemullerofc.

Musa do Galo aposta no perfil raiz

A modelo Nathália Taylor está concorrendo ao posto de “Musa do Atlético-MG” no concurso Musa do Brasileirão. A loira quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração e ela também diz ser atleticana “raiz” e não “nutella”.

Nathália, de 33 anos, mineira, natural de Governardor Valadares, estudante de Nutrição, é uma apaixonada por futebol e pela F1, por isso ela se inscreveu no concurso para se tornar a Musa do Galo. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante.

“Não consigo descrever! Ainda que eu esteja só concorrendo parece um sonho fazer parte dessa seleção de musas. Eu tenho um amor verdadeiro pelo Atlético Mineiro, que vai além de um placar ou uma taça na sala de troféus, além de fotos com a camisa nas redes sociais. É uma amor incondicional digitalizado na alma e no corpo, que me faz acordar cedo para estudar sobre o time e dormir tarde acompanhando os pós-jogos”, declarou Nathália que faz sucesso com seus cliques no Instagram oficial @nathy_taylor, onde pode acompanhar mais sobre essa gata atleticana.

Diva rubro-negra posa e chama amiga pra balada

A candidata à musa do Flamengo e modelo Natália Vasconcelos, mostrou o amor que possui pelo Mengão. A loira postou várias fotos curtindo o jogo desta quarta-feira (02) do Flamengo contra o Bahia, válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ao lado da família e de amigos.

Natália tem motivos para comemorar, pois o time rubro-negro fez uma grande partida e obteve a vitória por 5×3 sobre o Bahia. Com isso, o time carioca subiu bastante na classificação. Com isso, a bela torcedora do Flamengo publicou fotos de um novo ensaio nas suas redes sociais levando seus mais de 80 mil seguidores à loucura.

Os fãs da Natália só foram elogios para a loiraça. “Muito linda”, “Diva rubro-negra” e “Muito gata” foram alguns dos elogios feitos para a gata no seu Instagram oficial @eu_nataliavasconcelos.

Mayra Borowik, musa SP, de camiseta molhada:

“Mostro tudo que eu quiser”

Mayra Borowik, musa do estado de São Paulo pelo projeto Musa do Brasil, defende a liberdade e o direito de todas as mulheres se portarem como desejarem. Ousada, a modelo posou com uma camiseta branca molhada e disse que “As mulheres são donas dos seus corpos e não devem ter pudor. Mostro tudo que eu quiser.”

A beldade tem um histórico de defesa dos direitos das mulheres e luta contra o preconceito em terras européias, onde mora. Radicada em Portugal, Mayra recentemente apoiou o movimento “Brasileiras não se calam”, projeto que une mulheres vítimas de xenofobia.

“Eu vivo a realidade européia e acho muito triste a situação que a mulheres brasileiras passam. O pior é que isso não se refere apenas à europa. O abuso às mulheres é um problema global. Por isso movimentos como o Brasileiras não se calam são imprescindíveis para a luta e a defesa da posição da mulher.”

A musa estará no Brasil em setembro para o ensaio oficial do Musa do Brasil 2020.

Fotos: Arquivo Pessoal / Lipe Aramuni/ Ag. Luxxus