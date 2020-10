Musas de times e nas revistas

Beatriz Monteiro. Corpo escultural pra ser Musa do São Paulo

A modelo Beatriz Monteiro está concorrendo ao posto de “Musa do São Paulo” no concurso Musa do Brasileirão. A linda morena quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração que ela diz ser totalmente apaixonada.

Moradora de São Paulo, Beatriz Monteiro, de apenas 21 anos, diz que representar o São Paulo Futebol Clube é especial para ela e é a realização de um sonho. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante.

“Eu adorei participar do concurso. Estava com muitas expectativas e todas foram preenchidas. Foi uma experiência incrível poder representar meu Tricolor Paulista. É uma emoção inexplicável e um turbilhão de sentimentos misturados”, disse a gata tricolor.

Beatriz Monteiro está concorrendo nesse momento para quem vai levar a faixa de musa são-paulina internet. Para acompanhar mais sobre a Beatriz Monteiro, basta seguir sua conta oficial no Instagram oficial @beatrizumbi7.

Musa Fitness Natália Lage bomba nas redes com corpo escultural

PODEROSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo perfeito e com curvas que deixam qualquer encantado, a musa fitness Natália Lage vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma e cada vez mais consolida sua carreira como digital influencer.

A beldade carioca que é casada, mãe de dois filhos, empresária, estudante de Direito, modelo fitness e apaixonada por musculação recebe uma chuva de elogios diariamente dos seus mais de 17 mil seguidores que ficam completamente encantados com a beleza dessa morena que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado.



Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Linda maravilhosa”, elogiou um seguidor. “Que mulher é essa Brasil”, destacou outro. “Exemplo de mulher”, concluiu um terceiro. Para acompanhar mais sobre a musa fitness Natália Lage, basta seguir ela no seu Instagram @natalialage1.

Modelo Regina de Sá concorre ao título de Musa do Brasileirão

A modelo Regina de Sá, de 27 anos, está concorrendo ao posto de “Musa do Corinthians” no concurso Musa do Brasileirão. A linda morena quer realizar esta conquista por se tratar da realização de um sonho para ela representar o Timão.

Natural de São Paulo, Regina de Sá é modelo desde os 14 anos de idade. A beldade se diz apaixonada por aventuras, desafios e tudo que possa ter adrenalina. “Sou apaixonada por aventuras, desafios, tudo o que me dá adrenalina é o que motiva a minha vida. Sou extremamente brincalhona e divertida. As palavras não posso e não consigo, não existe no dicionário da minha vida. Pode demorar, mas conquisto tudo o que faz meu o coração palpitar!”, revelou a morena que disse que está sem relacionamentos no momento. “Estou solteira e NA PISTA”, contou.

Quanto a inscrição no concurso Musa do Brasileirão, Regina contou ser corintiana desde pequena. “Nunca decidi ser corintiana por conta de terceiros, sou desde pequena, pois foi questão de conexão direta com o meu coração, sabe? A influência foi essa, amor à primeira vista! Olhar e sentir, como algo que você bate o olho e sente que vai se encaixar perfeitamente na sua vida! Amo o nome, a cor e a adrenalina de cada jogo é como a final de uma copa do mundo pra mim!”, disse emocionada Regina sobre seu amor pelo Timão.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios sensuais . Para poder acompanhar mais sobre Regina de Sá, basta seguir ela no seu Instagram @regiina_sa, onde possui mais de 154 mil seguidores.

Andréia Menegon no concurso pra ser o bumbum lindo do Brasil

MARAVILHOSA! Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da modelo Andréia Menegon foi escolhida para representar o seu estado de Santa Catarina no concurso Mais Belo Bumbum do Brasil 2020 e vai lutar para ser eleita a dona do bumbum mais lindo do país.

A final está prevista par o dia 04 de novembro no Deck Beach, na Barra da Tijuca-RJ, onde a bela espera brilhar para levantar o título contra as demais representantes dos demais estados.

Vinda de Criciúma-SC, a empresária Andréia Menegon, dona de um corpo escultural, é muito elogiada nas redes sociais. A beldade faz grande sucesso por onde passa com seu corpo sarado e seu bumbum na nuca. Alguns dos comentários deixados pelos seus seguidores são: “Espetáculo”, “Delícia” e “Maravilhosa”.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu bumbum avantajado. Para poder acompanhar mais sobre Andréia Menegon, basta seguir ela no seu Instagram @andreiamenegon, onde ela exibe sua boa forma sempre.