Musas de time, SC, Carnaval e top acompanhante

Musa do Coritiba, Suellen Talamini, foca na rotina fitness

MARAVILHOSA! A musa do Coritiba, Suellen Talamini arrasou em publicações recentes nas suas redes sociais ostentando seu shape perfeito para encantar a todos nesse verão. A gata ainda comentou que está focando na vida fitness e ainda deixou um mistério no ar sobre um possível romance que vem sendo comentado pelos seus seguidores. Será?

“Estou focando na rotina fitness nos últimos meses. Me esforçando para deixar meu shape sarado”, declarou Suellen Talamini, que é impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa loira paranaense que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de cliques de bíquini na praia e fazendo musculação diariamente sempre demonstrando seu amor pelo Coritiba, no qual foi eleita Musa em 2019 pelo concurso Musa da Bola.

Diariamente, ela recebe uma enxurrada de elogios dos seus mais de 20 mil seguidores. “Você é de verdade mesmo? Tu parece uma escultura, mulher!”, “Meu Deus, que corpo é esse”, “Muito maravilhosa” e “Diva”, foram algums dos recados deixados pelos seus fãs na caixa de comentários.

Para acompanhar mais sobre a musa fitness Suellen Talamini, basta seguir ela no seu Instagram @sutalamini.

Andréia Menegon Musa de Santa Catarina

PODEROSA! Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da modelo e empresária Andréia Menegon foi escolhida para representar o seu estado de Santa Catarina no concurso Musa do Brasil 2020.

Vinda de Criciúma-SC, a loiraça, dona de um corpo escultural, diz ser uma mulher escorpiana e autência, que consegue tudo que deseja. “Sou escorpiana e autêntica. Quando eu quero, consigo! Tudo depende da decisão que você irá tomar. Eu, uma menina do interior catarinense consegui, você também consegue alcançar seus objetivos. Um Feliz Ano Novo para todos!”, declarou Andreia.

Nas redes sociais, a loira não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu bumbum avantajado. Para poder acompanhar mais sobre Andréia Menegon, basta seguir ela no seu Instagram @andreiamenegon, onde ela exibe sua boa forma sempre para seus mais de 12 mil seguidores.

Thalyta Santos cotada pra ser musa do carnaval

Viagens e carnaval deixam a beldade em dúvida.

Nascida no interior de Minas Gerais a modelo Thalyta Santos é dona de uma timidez bem peculiar dos mineiros, porém a gata afirma ser bem “dada” quando entende que convém. Aos 22 anos de idade ela afirma está em sua melhor forma, uma beleza encantadora em um corpo totalmente delineado.

Não é à toa que a gata recebeu recentemente um convite para desfilar no carnaval de São Paulo como musa. O problema é que provavelmente no período em que deve ocorrer o carnaval ela esteja em uma viagem para fora do Brasil. Com coração dividido Thalyta diz que sinceramente não sabe oque irá fazer mas se sente muito balançada pela oportunidade de algo incrível como é o carnaval. Vale a pena aguardar e ver quais serão os próximos passos da beldade.

Ex-Miss Bumbum top acompanhantes de luxo 2020

Eleita Miss Bumbum Santa Catarina em 2017, Rangel Carlos encabeça a lista das acompanhantes de luxo mais caras do Brasil em 2020. Ocupando a 3ª posição no ranking divulgado pelo site Paradise Girl, a modelo nunca escondeu o trabalho que faz paralelo aos holofotes.

“Nunca tive medo, vergonha ou a cara de pau de dizer que não faço programa. Gosto de boa vida, de estar bem vestida, de fazer as minhas viagens e não me preocupar com as contas no final do mês. E, de verdade, nunca perdi um trabalho como modelo por conta da minha vida paralela”, contou.

Entrando o ano de 2021 com o pé direito, Rangel está prestes a estrear um programa com conteúdo adulto.

“Os tempos mudaram… parece que retrocedemos e estamos proibidos de falar sobre sexo. Que tabu é esse que virou o prazer? Ainda não posso falar o veículo, mas o meu programa vai abordar todos os assuntos, inclusive -e muito- o sexo”, revelou a modelo.

Fotos: Divulgação / Perfil II comunicação