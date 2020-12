Musas. Corinthians nudes. B Gigante. Ceará e mais

Musa do Corinthians e o vai-vem de nudes

A modelo Paula Lima descobriu uma nova forma de ganhar dinheiro pelas redes sociais. Ela vende fotos e vídeos nua pelo Instagram, que são publicados nos Stories somente para assinantes, selecionados através da função Melhores Amigos. Mas a exposição tem seu lado ruim.

Ela também recebe nudes e não gosta nem um pouco de ver as imagens. “Recebo muito nudes pelo direct. Como eu vendo conteúdo explícito, eles se sentem no direito de mandar o vídeo deles também. Não só de homens, mulheres mandam também. Peço que parem”, solicita a jovem.

Com 24 anos, foi eleita musa do Corinthians em 2018 e destaque da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2020.

Com 126 cm de bumbum, Vanessa Ataídes rebate críticas

Vanessa tem um bumbum de 126cm, mas se engana quem pensa que a musa fitness está satisfeita. Ela estabeleceu como meta chegar aos 130 cm e conta com toda uma equipe de profissionais para auxiliá-la nessa missão. “Eles vêm fazendo toda a diferença. Além de uma dieta prescrita pelo meu nutricionista, Alexsandro Rubin, também faço uso de de produtos que ajudam na minha alta performance, e toda uma suplementação, disse a beldade.

Devido ao tamanho do quadril, Vanessa não encontra roupas para comprar facilmente nas lojas.

“Lingerie é complicado, mas procurando muito encontro. Agora calça só de treino tamanho XXG e com pano bem molinho. Outro material não entra”, conta a gata, que também é atleta. Vanessa recebe críticas nas redes sociais, mas ela não se deixa abater.

“Críticas é inevitável, pois nunca vamos agradar a todos, mas não me importo, pois o que para mim importa é eu me sentir bem e gostosa comigo mesma”, afirma a gata, que acredita que ninguém deve julgar o corpo de outra pessoa:

“Acho que uma pessoa que julga a outra pelo corpo é uma pessoa muito mal-amada e infeliz. Pois a pessoa que é feliz com ela mesmo não perde tempo para criticar outros”.

credito divulgacao /vhassessoria

Musa do Ceará, Luciana Viturino shape perfeito nas redes sociais

MARAVILHOSA! A musa do Ceará, Luciana Viturino arrasou em publicações recentes nas suas redes sociais ostentando seu shape perfeito. A beldade vem encantando durante a quarentena com cliques que demonstram que ela está com o shape perfeito.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa morena que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de cliques de bíquini na praia e fazendo musculação diariamente sempre demonstrando seu amor pelo Ceará, no qual foi eleita Musa da Internet 2019 pelo concurso Musa do Brasileirão.

Recentemente, ela quebrou a internet em cliques na praia da recebeu uma enxurrada de elogios dos seus mais de 20 mil seguidores.

“Você é de verdade mesmo? Tu parece uma escultura, mulher!”, “Meu Deus, que corpo é esse”, “Muito maravilhosa” e “Diva”, foram algums dos recados deixados pelos seus fãs na caixa de comentários. Para acompanhar mais sobre a musa fitness Luciana Viturino, basta seguir ela no seu Instagram @lucianaviturino.

Simone Azevedo ostenta corpo escultural e bumbum perfeito

QUE ABUNDÂNCIA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo Simone Azevedo, que arrasa com seu corpo escultural e seu bumbum na nuca nas redes sociais.

Esplêndida e charmosa, Simone, gaúcha, estudante de Enfermagem, adora realizar musculação diariamente para manter seu shape perfeito e seu bumbum durinho. Além disso, a sua outra grande paixão é o Palmeiras, que foi candidata a musa em 2019 pelo Musa do Brasileirão e esse ano não participou devido a pandemia. Quando foi questionado sobre se irá participar da próxima edição do concurso, a beldade revelou. “Pode ter surpresa aí em 2021”.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas. Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs. Alguns dos comentários foram “Muito linda”, “Perfeita” e “Toda maravilhosa”, disseram alguns seguidores da bela. Para poder acompanhar mais sobre Simone Azevedo, basta seguir ela no seu Instagram @simone123azevedo, onde ela possui mais de 16 mil seguidores.