Musas contra o câncer e na torcida do Brasileirão

Modelos abraçam campanha contra o câncer

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização do câncer de mama e de colo do útero. Com o objetivo de alertar mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, modelos, musas e misses, vestiram rosa e posaram, cada uma ao seu jeito.

Modelo e influenciadora digital, Janne Ferreira, que venceu um tumor em 2019, usou biquíni rosa com alças coloridas e falou sobre a importância de campanhas como o Outubro Rosa. “A doença foi feita pra dar na gente, não no poste. É importante que façamos regularmente o autoexame e tenhamos consciência da necessidade de estar em dia com os exames de rotina. Eu descobri precocemente o tumor, e por isso estou aqui. É necessário falar e fazer campanhas como a do Outubro Rosa, é importante!”.

Ex-bailarina do Faustão, Vanessa Perez posou vestindo apenas uma camisa rosa, transparente, com os seios à mostra. Já Sheyla Mell, Miss Bumbum México, vestiu rosa dos pés à cabeça, com direito a peruca e tudo. Gata do Flamengo, Cris Souza usou biquíni rosa e revelou fazer o autoexame regularmente, “é necessário o cuidado com o nosso corpo interno, não só com a estética”. Carla Pagani, Musa do Ceará, optou por um look mais comportado, realçando a feminilidade.

Fotos da Janne Ferreira: Divulgação / Perfil II Comunicação

Fotos da Vanessa Perez: Divulgação / Perfil II Comunicação

Fotos da Sheyla Mell: Ricardo Sakai / Perfil II Comunicação

Fotos da Carla Pagani: Dhiego Sousa / Perfil II Comunicação

Fotos da Cris Souza: Divulgação / Perfil II Comunicação

Carla Priscila brilha no Musa do Brasileirão 2020

MARAVILHOSA! A modelo e musa fitness Carla Priscila brilhou no desfile do concurso Musa do Brasileirão 2020, que ocorreu na capital paulista, no último sábado. A beldade que concorre para ser a musa do Flamengo na competição abalou a todos exibindo seu corpo perfeito após uma radical mudança em seu shape após um período de depressão.

No evento, Carla recebeu das mãos da Musa do Santos 2019, o prêmio de Trofeu Musa Destaque do Musa do Brasileirão e ela ainda quer mais. Dessa vez, a gata sonha em receber a faixa de Musa do Mengão que é o seu grande sonho. No próximo dia 10 serão divulgadas as vencedoras de cada time.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques de biquíni aproveitando o sol para renovar o bronzeado. Para poder acompanhar mais sobre a Carla Priscila, basta seguir ela no seu Instagram @carla_priscila2020.

Rainha do Carnaval Lúh Macedo vibra com São Paulo

A modelo e Rainha do Carnaval, Lúh Macedo, 32 anos, está concorrendo ao posto de “Musa do São Paulo” no concurso Musa do Brasileirão. A linda morena quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração que ela diz ser totalmente apaixonada.

Moradora de Franca, no interior paulista, Lúh Macedo é mãe de quatro filhos e diz ser uma mulher de garra e determinação para alcançar seus objetivos. Uma dessas metas é alcançar a faixa de Musa do São Paulo. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante.

“Eu adorei participar do concurso. Estava com muitas expectativas e todas foram preenchidas. Foi uma experiência incrível poder representar meu Tricolor Paulista. A organização do evento está de parabéns, pois me sentia ser musa a todo instante. Esse tratamento que nos foi dado faz toda a diferença. Ainda mais no meu caso, que na sexta-feira antes do evento me envolvi em um acidente de trânsito e acabei machucando meus pés. Agora vamos com tudo nas votações para que eu seja eleita a Musa do São Paulo 2020”, disse a gata tricolor.

Lúh Macedo desfilou no palco do Musa do Brasileirão no último final de semana e agora aguarda o resultado que será comunica no próximo dia 10 de outubro para saber quem leva a faixa de musa são-paulina. Para acompanhar mais sobre a Lúh Macedo, basta seguir sua conta oficial no Instagram oficial @luh_macedo1803, onde ela tem mais de 11 mil seguidores.