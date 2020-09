Musas boca no trombone e novinhas na revista e do Timão

Juliana Drad em ensaio sensual para revista eletrônica

A modelo Juliana Drad, fez um novo trabalho para revista eletrônica Banana Daiquiri.

Adorei a proposta e a delicadeza do ensaio, sem contar a locação e a equipe…

Tudo maravilhoso! – Diz a bela.

O site tem uma proposta diferente, mais elegante e muito sensual. Estou apaixonada pelo resultado. Mas é bom lembrar que é um trabalho para maiores. Complementa a modelo.

Ela também nos confessou que esse trabalho foi um pontapé inicial para o lançamento no próximo mês do Batom, para esse site.

Então vamos aguardar as novidades.

Para quem quiser acompanhar o trabalho da modelo

@julianadrad

Luciane Hopers detona cantada nas redes: ‘Perderam o respeito’

Luciane Hopers falou sobre uma questão que a incomoda bastante: são as cantadas e propostas indecentes que recebe nas redes sociais. “Acho que as pessoas perderam o respeito escondido atrás de uma falsa imagem digital. Quando recebo cantadas ou convites, digo que sou casada e feliz. Então, recebo, inúmeras vezes, a resposta que também são casados e daí ??? Muita facilidade e acesso ao outro pelas redes sociais facilitou o desrespeito e infidelidade”, confessa a digital influencer.

A musa fitness diz que, atualmente, reconhece que, embora o empoderamento e o machismo esteja sendo amplamente debatidos, os homens ainda não reconhecem a liberdade feminina de corpos.

“Hoje, mais madura, entendo que que “é difícil separar o joio do trigo “ quanto a exposição do corpo é demais. Por isso, tenho meu trabalho formal em um escritório de Advocacia e mudei muito meu comportamento nas redes sociais”, pontua a loira, que destaca que mudou as respostas perante ao assédio.

” Antigamente minha reação era agressiva . Mas hoje respondo que com educação e, muitas vezes, agradeço o interesse e elogio, e dispenso ! Isto se chama maturidade e classe”.

Para quem quer expor o corpo nas redes sociais, mas tem medo de ser julgada, Luh dá um recado:

“Acho que tudo tem seu tempo na vida! “Viva o presente e o que te faz feliz neste momento. A vida muda a cada dia e nossos comportamentos também mudam conforme o que vivemos. Já vivi de muita exposição e ainda hoje sou referência em corpo em forma aos 40 anos , mas na hora de me expor levo em consideração meu filho de 19 anos , trabalho e o parceiro que estou ! Isto não é submissão , é respeito e limites”

Créditos. Rafael Antônio / Vhassessoria

Pimentinha Livia Nayara revela bastidores de reality

Enfrentando o frio de Campos de Jordão/SP, a musa fitness Livia Nayara se juntou a 11 modelos para o confinamento do reality show “Casa das Pimentinhas”, promovido pela revista Sexy. Posando de body vermelho e exibindo seu shape definido e bem feminino, a loira entregou os bastidores do projeto e garantiu que o clima esquentou nas gravações.

“Teve polêmica, ousadia e muito frio”, resume a beldade. “Foi uma experiência muito marcante para mim, curti todos os momentos e acho que me dei bem no jogo. Sou paz e amor, não me envolvi em confusão e nem nas panelinhas, fiz amizades de verdade. Decidi fazer um jogo limpo. Mostrei minha sensualidade e me entreguei nas provas do reality. Estou bem confiante no resultado”, conta.

Mais difícil do que conviver com as fofocas dentro da casa e do que vencer as provas para somar pontos na competição, Livia brinca que o desafio mesmo foi tirar a roupa no frio. “Estava congelando (risos), mas me concentrei muito para as fotos. O ensaio ficou incrível, me fez enxergar uma nova versão, uma Livia mais sexy e poderosa. Me fez acreditar que posso vencer o reality”, comenta.

O resultado desse ensaio poderá ser conferido na edição de novembro da revista Sexy. Aliás, estar na capa da publicação é o prêmio do reality, que está em sua quarta edição. “Claro que entrei focada no prêmio, é um sonho ser capa de revista masculina. Mexe com o nosso ego, né? Mas a experiência na casa foi tão incrível que já valeu ter participado do projeto. Estou bem feliz”.

De olho no pós-reality, ela já faz planos para estrear na TV como assistente de palco. Por isso, tem estudado mais sobre os programas e se dedicado à carreira artística. Livia também quer aproveitar a visibilidade do reality para se firmar como digital influencer. “Tenho muitos planos, sou ambiciosa. Estou na minha melhor fase e pronta para novos desafios”.

Fotos: Nelson Miranda / Edu Graboski / Divulgação

Jessica Oliveira quer ser Musa do Timão

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Jessica Oliveira, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais, onde possui mais de 24 mil seguidores. Esplêndida e provocante, Jessica Oliveira é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmanjos de plantão encantados com ela.

Jessica tem históricos em como musa, onde ela já foi Musa do Carnaval de São Paulo 2020 e Garota Sexy Clube, da revista Sexy. A beldade torce para o Corinthians e resolveu se candidatar no concurso Musa do Brasileirão para concorrer a ser musa do seu time do coração.

A torcedora do Timão falou sobre a emoção de participar deste evento. “Na verdade é uma realização de um sonho. Estou muito feliz, pois além de realizar esse desejo, estou tendo muito retorno em várias áreas da minha vida. Sendo assim, sei que muitas coisas boas estão por vir. Sentimento de gratidão!”, disse a bela torcedora do Corinthians.

Sobre sua preparação para o Musa do Brasileirão, Jessica disse que vem realizadando uma dieta equilibrada. “Sempre tive uma alimentação regrada. Acredito que conseguimos ótimos resultados com uma vida equilibrada. Eu sou prova disso!”, revelou.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto rubro-negro e também em lugares paradisíacos. Para poder acompanhar mais sobre a Jessica Oliveira, basta seguir ela no seu Instagram @r.jessicam.g.o e curtir suas lindas fotos.