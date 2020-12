Musas aprontando no meio da semana

Mais quatro musas chegam para aprontar no meio da semana

Natacha Silva leva título na Brasil Fitness Show

PODEROSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa fitness Natacha Silva vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Natacha Silva é atleta fitness e disputou na última semana uma competição de fisiculturismo chamada Brasil Fitness Show, onde conquistou o título na categoria Top 1 Woman Angel. Sobre essas conquistas, a musa fitness relatou como foi a emoção de levantar esse troféu. “Depois de um longo caminho percorrido devemos sempre parar e agradecer até onde conseguimos chegar, enquanto reunimos forças para continuar lutando”, declarou em postagem nas redes sociais a nova campeã do BFS, que vai continuar com sua rotina de treinos pesados para as próximas competições.

Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente.

A musa fitness Natacha Silva faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus seguidores. Para acompanhar mais sobre essa beldade basta seguir ela no seu instagram @natacha_silvaa, onde ela possui mais de 14 mil seguidores.

Yara Rodrigues brilha no concurso Mais Belo Bumbum

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando de Yara Rodrigues, aos 47 anos, foi eleita uma das mulheres com o bumbum mais belo do Brasil pelas redes sociais.

Dona de um corpo belíssimo, um lindo sorriso, muita simplicidade e uma incrível simpatia, a beldade recebeu a faixa de 3º lugar da internet pelo concurso “Mais Belo Bumbum do Brasil 2020” realizado no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no último dia 4 de novembro.

A gata, mora de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, sempre recebe elogios sobre sua rotina saúdavel e suas atividades físicas para manter seu shape perfeito. Para poder acompanhar mais sobre a Yara Rodrigues, basta seguir ela no seu Instagram oficial @yaracbrodrigues, onde possui mais de 167 mil seguidores.

Influencer Karina Rinaldi compra carro novo no aniversário

MARAVILHOSA! Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo e digital influencer Karina Rinaldi que nessa semana informou uma grande novidade, onde ela anunciou a compra do seu novo carro devido ao seu aniversário onde vai completar 23 anos.

Esplêndida e charmosa, Karina não economizou nos cliques ao lado do seu mais novo xodó exibindo toda a sua beleza, simpatia e seu lindo sorriso por meio das redes sociais. A modelo ressaltou que postou a compra do seu novo carro, pois ela acredita que está incentivando a independência feminina. “Eu sou totalmente a favor da independência feminina e sempre publico no meu Instagram incentivando as mulheres serem empoderadas”, disse a beldade.



E ela foi muito elogiada pelos seus seguidores que não deixaram de parabenizar a morena através dos comentários. Alguns deles foram como “Parabéns”, “Você merece” e “Feliz Aniversário”, disseram alguns dos seus fãs. Para poder acompanhar mais sobre Karina Rinaldi, basta seguir ela no seu Instagram @karinaldi_, onde a beldade possui mais de 21 mil seguidores.

Musa do Amazonas relembra nu em revista masculina e machismo

Musa do Amazonas, Léia Lee relembrou em uma rede social o ensaio nu que fez para a revista Spicy Fire em 2019, e falou sobre o assédio quando a revista foi lançada. Ainda hoje, um ano depois de ter posado nua, a loira se diz ‘constrangida’ com as mensagens que recebe em suas redes sociais tanto de homens quanto de mulheres.



“Infelizmente as pessoas não respeitam uma mulher que é convidada para posar nua e aceita a proposta. Eu não matei, não roubei, não usei o corpo de ninguém, A imagem é minha, bem como a vida, e eu tenho o direito de fazer com ela o que eu quiser, e as pessoas precisam respeitar isso. O fato de fazer um trabalho nu não quer dizer que estou disponível para sexo.

Recebo mensagens tão constrangedoras que, tenho até medo de abrir quando tem alguém perto de mim. E, acreditem ou não, tem mulher que é tão ou mais machista que o homem. É feio, uma mulher agredir a outra! É feio, um homem não respeitar a escolha de uma mulher bem resolvida que está apenas fazendo o seu trabalho”, revela.

