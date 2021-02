Musa, modelo e o sucesso batendo à porta

Musa Karine Dayane profissionaliza carreira e foca em reality

Rumo ao 1 milhão de seguidores a beldade planeja diversos projetos. Atualmente Karine Dayane já ultrapassa 850 mil seguidores em sua conta no Instagram @karinedayaneoficial.

Ela que participa da rede social desde 2012 percebeu o talento que tinha para influenciar. Seus seguidores ficam ligadinhos em tudo que a beldade posta e ela promete muito mais no ano.

Aproveitando a pandemia para organizar e planejar sua carreira, os seguidores podem esperar muitos projetos de Karine, que além de organizar está analisando algumas propostas que estão surgindo, entre elas um reality que a beldade afirma que em breve dará mais detalhes e outros projetos que com toda certeza irá intensificar ainda mais a carreira da beldade, vale muito a pena acompanhar os próximos passos da musa.

Aos 40, musa do Fla comemora boa fase

PODEROSA! Ela é um exemplo de dedicação, disciplina e foco. Estamos falando da Musa do Flamengo e atleta fitness, Bianca Matos, que aos 40 anos, não perde o ritmo dos treinos para manter seu shape sarado e suas lindas curvas em forma, e cada vez mais aumenta seu destaque nas redes sociais onde possui 160 mil seguidores.

A loira sempre é muito elogiada na sua conta no Instagram @biancamatosoficial. Além de ser Musa do Flamengo, Bianca Matos também é atleta fitness onde já disputou diversos campeonatos de fisiculturismo e de crossfit.

Recentemente, Bianca passou por um momento delicado de sua vida, pois teve que passar por uma cirurgia de emergência, onde ela estava à beira da morte, porém ela lutou e conseguiu superar mais esse obstáculo. “Eu não desisti da minha vida. Que as pessoas não desistam de si, pois enquanto Deus lhe der forças confie na sua batalha!”, declarou a musa rubro-negra emocianada.

Carol Passione, a mais ousada de todas

Ela é linda, sexy, sensual, abusada, ama tirar fotos e leva todos à loucura com sua beleza. Estamos falando da modelo Carol Passione, que arrasa e encanta por onde chamando a atenção de todos com seu estilo sexy, autêntico e original. Por isso ela bomba no Instagram ganhando cada vez mais destaque e aumentando seu engajamento.

Sensual e ousada, a morena, que é acadêmica em Medicina e Relações Públicas, tem um vasto histórico de viagens, pois a bela é nascida no Acre e já morou em diversos lugares como Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Espírito Santo e até no Paraguai, e atualmente mora na capital paulista. Carol é fluente em espanhol e sonha seguir sua carreira de modelo na Espanha sempre diz que quer ser uma mulher independente e conquistar o seu espaço.

Carol se destaca através de cliques onde demonstra seu shape perfeito e muito charme para deixar os marmanjos de plantão babando. Por isso ela aderiu as plataformas de conteúdo sensual exclusivo para assinantes e não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios hot, cliques em praias e lugares paradisíacos.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs, onde alguns dos comentários realizados diariamente para a beldade são “Provocante”, “Musa perfeita” e “Nossa que diva”. Para poder acompanhar mais sobre Carol Passione, basta seguir ela no seu Instagram @carolpassione.

Ruiva tatuada Rachell Miranda aposta em conteúdo adulto

Ela é linda, ousada, sensual, abusada, ama tirar fotos e suas tatuagens levam todos à loucura. Estamos falando da modelo, atriz e Miss Tattoo Rachell Miranda, que arrasa e encanta por onde chamando a atenção de todos com seu estilo sexy, suicide girl, autêntico e original. Por isso ela bomba no Instagram com 196 mil seguidores ganhando cada vez mais destaque e aumentando seu engajamento.

Rachell faz enorme sucesso na internet, pois atua com conteúdo adulto, onde atua como atriz da produtora de filmes Brasileirinhas e também disponibiliza fotos sensuais por meio de plataformas da assinantes OnlyFans. Ousada e sensual, a ruiva se destaca através de cliques onde demonstra seu shape perfeito e muito charme para deixar os marmajos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios, cliques em praias e piscinas.



Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs, onde alguns dos comentários realizados diariamente para a beldade são “Linda de todo jeito”, “Musa tatuada” e “Nossa que diva”. Para poder acompanhar mais sobre Rachell Miranda, basta seguir ela no seu Instagram @rachell_miranda1.