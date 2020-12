Musa fitness da região campeã sulamericana

A musa fitness da região Eliene Freires sagrou-se campeã sulamericana. Ela levou o título no campeonato WFF 2020.

Mais uma vitória,e essa com muito esforço e garra só Deus sabe oque fiz pra não desistir as vezes ia treinar sem vontade,as vezes chorando de tanta angústia mas afirmava pra mim mesmo eu quero ser campeã e desistir não é uma opção.

Fui firme comigo e venci ,deixo aqui minha gratidão as pessoas q me apoiaram meus parceiros nada é fácil mas temos q ser perseverante no nosso propósito e nunca desistir dos seus sonhos por mais q as vezes sinta falta de apoio seja vc sua inspiração e superação sempre que venha os próximos @tiago_aragao_trainer @rosimfarma_farmacia @dra.cristianidenucci @fisiorodolfopinheiro @korporeacademia @gianni.almeida @nabbawffsp