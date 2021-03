Musa fitness, modelo e nova celebridade

Musa fitness Tatiana Lobão bomba nas redes

A musa fitness Tatiana Lobão vem bombando nas redes sociais. Dona de rara beleza, ela, que também é digital influencer, empresária e modelo, costuma exibir fotos dos seu corpo perfeito no Instagram. A musa faz um enorme sucesso e já conta com mais de 800 mil seguidores espalhados pelo Brasil e pelo mundo no Instagram.

Maranhense, Tatiana, além de ser destacar por se musa fitness, também apresentar um famoso quadro na televisão do Maranhão chamado de “Fit by Tati”, dentro do Programa Algo Mais e também comanda um programa de rádio. Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa loiraça que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais em lugares paradisíacos e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente. Por isso, a musa fitness maranhense recebe todos os dias uma enxurrada elogios diariamente dos seus seguidores.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Maravilhosa”, “Inspiração de todo os dias” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness. Para acompanhar mais sobre Tatiana Lobão, basta seguir ela no seu Instagram @tatianalobao_.

Modelo Juliana Queiroz bomba nas redes sociais

Ela é linda, sexy, sensual, ama tirar fotos e dona de um corpo perfeito. Estamos falando da modelo Juliana Queiroz, 19 anos, que arrasa e encanta por onde chamando a atenção de todos com seu estilo carismático, autêntico e original. Por isso ela bomba no Instagram com quatro mil seguidores ganhando cada vez mais destaque e aumentando seu engajamento na busca por parcerias comerciais.

Sensual e provocante, a morena, de Rio Branco, no Acre, se destaca através de cliques onde demonstra seu shape perfeito e muito charme para deixar os marmanjos de plantão babando. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios, cliques em praias e piscinas.

Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs, onde alguns dos comentários realizados diariamente para a beldade são “Linda de todo jeito”, “Musa perfeita” e “Nossa que diva”. Para poder acompanhar mais sobre Juliana Queiroz, basta seguir ela no seu Instagram oficial @juliana_queiroz.



Influencer Victor Lelis bomba com mais de 2 milhões

O youtuber e digital influencer Victor Lelis faz enorme sucesso na internet por meio das redes sociais, pois o marombado possui mais de 2 milhões de inscritos em seu canal no Youtube e mais de 568 mil seguidores no Instagram, onde influencia milhares de pessoas com suas dicas de roupas, suplementos e outras parcerias relacionadas ao mundo fitness.

Victor Lelis é um dos exemplos de personalidade da internet que vem realizando um trabalho construtivo a algum tempo na rede social do YouTube e do Instagram como criador de conteúdo. Em seu canal, Victor, que é criador de conteúdo para influenciar seus fãs e inscritos, apresenta toda a sua rotina de treinos na companhia da namorada e de amigos sempre com muita diversão, informação e irreverência. Ele também ajuda a incentivar muitos “gordinhos” para terem uma nova chance em muitos vídeos no Youtube.

O vídeo do seu canal com mais visualiações foi o “O Maior Dia do Lixo do Youtube: 20.000 Calorias!” teve mais de 8 milhões de acessos e bombou seu canal. Para acompanhar mais sobre Victor Lelis e seus vídeos no seu canal basta acessar as redes abaixo:

Youtube:

https://www.youtube.com/c/VictorLelis/featured

Fotos: Glau Dias

Musa do São Paulo, Daisyanne Oliveira faz ensaio sensual

Ela é linda, carismática e apaixonada pelo seu time do coração. Estamos falando da candidata à Musa do Brasileirão, Daisyanne Oliveira, que demonstrou seu lado mais sensual e ousado num lindo ensaio fotográfico onde exibiu toda sua beleza aliada a sua paixão pelo São Paulo Futebol Clube.

A piauiense que é integrante do programa “Bola na Área”, onde musas de futebol avaliam seus times dos corações avaliou como anda sua preparação para o concurso tão esperado por ela. “Estou focada na academia e também fazendo ensaios sensuais para me divulgar no concurso”, declarou Daisyanne.

“Atualmente estou trabalhando numa página formada só por mulheres que falam sobre futebol e sou uma das correspondentes do São Paulo, o meu amado time do coração. Adoro gravar vídeos para a página “bolanaarea_of e estou muito feliz por fazer parte dessa equipe maravilhosa, pois com certeza está sendo uma experiência única e muito gratificante em minha vida”, completou sobre sua participação como comentarista esportiva e ela avaliou a chegada do novo técnico tricolor, o argentino Hernán Crespo.

“E haja coração para aguentar ser torcedora do Tricolor em 2021, pois a cada jogo é um teste para a nossa emoção. Espero que com a chegada de Crespo, o Tricolor possa voltar a encher os nossos olhos de alegria com belas jogadas e vitórias. É um prazer poder representar a opinião feminina no futebol representando o São Paulo”, disse a bela torcedora do time do Morumbi.