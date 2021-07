Municípios se reúnem para planejar ações do turismo

A Região Turística Bem Viver, composta pelos municípios de Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, promoveu nesta sexta-feira (30) encontro com representantes de Conselhos Municipais de Turismo, em Americana. O objetivo foi reunir estratégias de desenvolvimento do turismo doméstico entre as cidades.

A ação visa planejar roteiros temáticos para movimentar o setor de serviços. Os municípios preparam iniciativas voltadas ao turismo gastronômico e turismo rural que são atividades em comum entre os envolvidos. As ações serão construídas em curto, médio e longo prazo considerando o atual momento de restrições e vislumbrando a retomada de eventos e reuniões de pessoas no ano 2022. Os municípios também preparam o lançamento do site oficial da Região Turística que reunirá pontos turísticos, calendário de eventos e dicas do que fazer em cada cidade.

“Acreditamos e investimos tempo e energia no desenvolvimento do turismo regional. Nosso potencial é grandioso e nos preparamos para fomentar ainda mais nossos atrativos vislumbrando a melhora da pandemia”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara, Evandro Felix.

A ação faz parte do Plano Regional de Turismo para o desenvolvimento do setor. A organização do Plano segue metodologia do Senac São Paulo, com uma estrutura lógica que interliga os diagnósticos, prognósticos, objetivos, resultados esperados e proposição de programas, projetos e ações e agrega ainda, um conjunto de informações e dados que norteiam as ações compartilhadas de desenvolvimento turístico.