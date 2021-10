Mundo sertanejo cada vez mais feminino

Gênero musical tradicionalmente interpretado por homens, os tempos no universo sertanejo estão mudando e cada vez mais abrindo espaço para as mulheres soltarem a voz. Basta observar que grandes nomes do cenário musical brasileiro na atualidade são divas que partiram para esta empreitada, como Marília Mendonça, Naiara Azevedo, Maiara e Maraísa, e Simone e Simaria, dentre tantas outras que estão surgindo em todo o país.

É desejando trilhar este caminho de sucesso que uma dupla foi formada em janeiro deste ano pelas amigas Val e Mara Cris. Uma é paraense, outra é catarinense. Uma tem 33 anos de idade, enquanto a outra tem 31. Apesar do pouco tempo de carreira, a dupla já está trilhando um caminho sólido rumo ao sucesso, tanto é que foi convidada para participar de uma live no próximo dia 28, a partir das 19h, organizada pelo compositor Cesar Augusto, responsável por letras consagradas nas vozes de grandes nomes da música sertaneja.

Cesar Augusto resolveu criar uma live solidária para ajudar alguns projetos sociais, como uma maneira de estender a mão ao próximo neste período difícil que o Brasil está passando. Por isso, nomes de primeira grandeza do cenário musical, como Zezé di Camargo e Luciano, Amado Batista, João Neto e Frederico, Paula Mattos, dentre outros, confirmaram que vão participar desta iniciativa.

Val e Mara Cris vão aproveitar a data para lançar o videoclipe da canção “Open Bar de Beijos”. A produção conta com a participação da influenciadora Ruivinha de Marte, que já possui mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. A dupla, que hoje mora em Santa Catarina, espera que esta oportunidade traga o reconhecimento do público e seja o início de um caminho que cada vez mais as mulheres estão pavimentando. E essa diversidade só tende a engrandecer ainda mais a música sertaneja brasileira.