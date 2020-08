Mundo Digital ao alcance de todos

Empresário digital, que lançou Whindersson Nunes, Gkay, Carlinhos Maia, Tirulipa e integra equipe do cantor Luan Santana, já ganhou 50 mil alunos antes do lançamento e quer contribuir com a economia de cada um deles. No último dia 03, às 20h, iniciou o novo projeto do empresário digital João Mendes Miranda, em parceria com Tiago Noel. Reconhecidos por cases de sucesso, os administradores se uniram em busca de compartilhar conhecimento e transformar o universo econômico. Com este intuito, nasceu “Minha Universidade Digital”, uma plataforma que irá disponibilizar cerca de 100 aulas gratuitas sobre o mercado virtual.

Durante as transmissões preliminares, que foram abertas há uma semana, o público terá acesso a conteúdos exclusivos, com Tiago Noel, sócio do projeto, em seu instagram. Como um curso preparatório, que antecede grandes desafios, a “Maratona Profissão Digital”, tem como principal objetivo tirar todas as dúvidas dos participantes, explicando, ainda, como tudo irá funcionar. O lançamento acontece hoje, dia 10 de agosto.

O aplicativo “Minha Universidade Digital”, idealizado também por João Mendes Miranda e Tiago Noel, exclusivamente para os alunos, captou mais de 20 mil pessoas, na primeira semana, podendo já ser considerado uma grande conquista da dupla. Hoje, são mais de 60 mil inscritos, o que traduz em números, tamanho engajamento e sucesso.

“Estava claro que havia uma demanda reprimida, eu e Tiago Noel recebemos centenas de pedidos todos os dias, e tínhamos a opção de construir algo que geraria um ótimo retorno financeiro pra nós, mas decidimos, como empresa, que o que mais precisamos hoje é cumprir nossa missão, por isso optamos por fazê-lo sem custos, 100% gratuito e estamos gratos por ver tudo isso acontecendo.”, conta João.

Os ensinamentos, focados na imersão das conexões cibernéticas, transitarão por inúmeros caminhos, possibilitando assim o compartilhamento de temas importantes para profissionais de áreas distintas, como, por exemplo, Influenciador, Copywriter, Gestor de Tráfego, Estrategista, Designer entre outras ocupações.

Serão dois tipos de conteúdos disponibilizados, sem nenhum custo. João Mendes gravará vídeos nos quais toda sua expertise e vivência serão divididas com os membros. Além disso, uma vez por semana, acontecerá os encontros ao vivo, com Tiago Noel, João Mendes Miranda e outros empresários renomados da indústria, onde eles sempre trarão à tona temas pertinentes e atuais.

Segundo João Mendes, o “insight” surgiu a partir de uma análise sobre o momento atual que o mundo está vivenciando. “Aumento de desemprego, negócios fechando e, em contrapartida, as conexões latentes decolando, com crescimento acima de 10 vezes. Por conta disso, decidi dividir meu conhecimento e apresentar os caminhos ´das pedras´, para que qualquer pessoa possa ter a oportunidade de viver bem. Queremos transformar vidas, transformar a economia e, sobretudo, dividir conhecimento.”, finaliza João Mendes Miranda.