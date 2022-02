Mundial de Clubes. Palmeiras perde do Chelsea na prorrogação

O Palmeiras não conseguiu superar os ingleses do Chelsea e ficou com o vice-campeonato no Mundial de Clubes da Fifa, disputado em Dubai. O jogo disputado na tarde deste sábado terminou 2 a 1 para os Blues. O gol decisivo só saiu na segunda etapa da prorrogação. Harvetz anotou o pênalti aos 12′ para selar a vitória. Weverton foi para um canto e a bola para o outro. No atual modelo, o último campeão sul-americano foi o Corinthians.

O jogo precisou ser decidido na prorrogação depois de fechar o tempo normal em 1 a 1. No tempo normal, o jogo teve gols no segundo tempo. Aos 9′, os ingleses abriram o placar com Lukaku. Dez minutos depois, Raphael Veiga empatou para o Palmeira após converter pênalti cometido pelo brasileiro do Chelsea Tiago Silva.

Pelo segundo ano seguido, o Palmeiras vai ao Mundial da Fifa em busca do título tão desejado pelos brasileiros. No ano anterior, o Verdão foi o lanterna do torneio.

Os palmeirenses desejavam muito o título, que seria seu bi, e as torcidas adversárias comemoram a manutenção da ‘piada’ do ‘não tem mundial’.