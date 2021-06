Only Wallace lança R&B/Hip-Hop “Meu Bem”

Wallace Fonseca, mais conhecido pelo seu nome artístico “Only Wallace”. Iniciou sua carreira profissional em 2005 como dançarino, coreógrafo, compositor e cantor; um artista completo. Teve seus trabalhos de vídeos reconhecido por artistas nacionais e internacionais. Fundou o grupo New World Style em 2008 e hoje se mantém em carreira solo como artista.

Release da música:

O último single “Meu Bem” é um R&B/Hip-Hop lançado de forma independente, com a participação da intérprete Bill. Disponível em todas as plataformas digitais. Além do single, Only Wallace lançou um álbum com 10 músicas, incluindo a participação de outros artistas. O álbum está disponível no Letras Mus, Cifras Club, Ouvir Música & Vagalume.

Link da música

https://soundcloud.app.goo.gl/FPFsh