Multas de trânsito aplicadas na pandemia começarão a chegar

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana está divulgando o cronograma do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) sobre as notificações de autuações de trânsito. O recebimento das notificações estava suspenso devido à pandemia de Covid-19, o novo coronavírus, mas as infrações cometidas foram devidamente registradas e as notificações começarão a ser entregues conforme o cronograma.

Confira o cronograma:

Notificação de Autuação de Infração (NA) Data de cometimento da infração Período para envio da NA 26 de fevereiro a 31 de março de 2020 1º a 31 de janeiro de 2021 1º a 30 de abril de 2020 1º a 28 de fevereiro de 2021 1° a 31 de maio de 2020 1º a 31 de março de 2021 1º a 30 de junho de 2020 1º a 30 de abril de 2021 1º a 31 de julho de 2020 1º a 31 de maio de 2021 1º a 31 de agosto de 2020 1º a 30 de junho de 2021 1º a 30 de setembro de 2020 1º a 31 de julho de 2021 1º a 31 de outubro de 2020 1º a 31 de agosto de 2021 1º a 30 de novembro de 2020 1° a 30 de setembro de 2021

Para mais informações o telefone da Utransv é o 3475 3300.