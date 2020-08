Multa pelo não uso máscara a partir de amanhã

O prefeito de Campinas Jonas Donizette anunciou, durante transmissão pelas redes sociais, que o Município passará a multar em R$ 100,00 as pessoas que não estiverem usando máscaras, em qualquer espaço da cidade. Alternativa para quem for flagrado será a doação de uma cesta básica. A medida começa a valer a partir de quarta-feira, 19 de agosto. O decreto, com os detalhes do funcionamento da fiscalização e da multa, foi publicado nesta terça-feira, 18 de agosto, no Diário Oficial do Município.

“Fui resistente em aplicar multa, mas fui convencido pelas autoridades sanitárias de que é necessário. Divulgamos muito sobre a importância de uso, distribuímos máscaras gratuitamente, aplicamos multa moral, mas as pessoas continuam a não usar”, disse o prefeito.

O prefeito completou que a medida também tem como objetivo manter Campinas na Fase Amarela do Plano São Paulo: “Há cidades que estavam na Fase Amarela e tiveram que regredir para a Vermelha, não quero que isso aconteça aqui”.

O valor arrecadado com as multas pelo não uso de máscaras de proteção serão destinados para o Fundo Municipal de Segurança Alimentar e as cestas para o Banco de Alimentos, que depois encaminhará para as famílias que necessitam.