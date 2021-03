Mulheres ‘dominam’ matrículas em escola de idiomas

Na segunda-feira, 08 março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Mesmo não sendo um feriado nacional, a data é marcada para comemorar e refletir sobre as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, inclusive no campo do conhecimento, tendo como exemplo a sua participação ativa nas atividades da KNN Idiomas.

Na Semana da Mulher, entre 08 e 13 de março, a KNN realizará várias atividades que serão marcadas por homenagens em redes sociais, sorteios de brindes e ações de reconhecimento às mulheres junto a seus parceiros, do universo feminino, na cidade de Americana.

Considerada uma das cinco maiores empresas do segmento de idiomas no país, a KNN Idiomas promete ensino acessível e de qualidade. A unidade de Americana, conta com quase 400 alunos matriculados nos cursos de inglês, espanhol, alemão ou francês, onde mais de 60% desse número são mulheres, que buscam para si ou para seus filhos a aprendizagem de uma língua estrangeira.

Graças a sua metodologia diferenciada, que foca no auxílio de jovens e adultos a aprender mais rápido enquanto melhora a autoconfiança e conhecimento multicultural, a escola tem fomentado cada vez mais o interesse das mulheres em dominar uma segunda língua.

No caso das mães, tanto para elas quanto para seus filhos, a vontade de desenvolver novas habilidades linguísticas deu-se, principalmente, durante a pandemia da Covid-19, quando o interesse em suprir atividades de seus pequenos também se mostrou ser um fator decisivo na realização das matrículas.

SOBRE A KNN IDIOMAS AMERICANA

Localizada na região central da cidade, na Rua Fernando de Camargo, a KNN Idiomas oferece cursos de inglês, espanhol, alemão e francês. A equipe de professores, com formação acadêmica, conta com experiência internacional ou são nativos, e em ambos os casos estão em constante aperfeiçoamento profissional, além de passar por treinamentos pedagógicos semanalmente.

O material didático da escola foi projetado seguindo normas e padrões pedagógicos específicos para cada faixa etária. Além das aulas regulares também há, o exclusivo, reforço pedagógico.

Inserido em um prédio com estrutura confortável e salas climatizadas, é a única escola do mercado que oferece transporte gratuito para alunos de até 14 anos, sem custo extra em suas mensalidades.

Dentre todas as conquistas, está o Prêmio Municipal “Best of Mind”, edição de 2020, um reconhecimento pelo trabalho duro e foco total em um aprendizado de alta qualidade. Neste mês de Março a unidade de Americana completa 3 anos.