Mulheres comandam sessão de posse em Campinas

Pela primeira vez na história de Campinas, o Legislativo e o Executivo da cidade foram empossados – na manhã deste dia 1º de janeiro de 2021 – em uma cerimônia presidida por uma mulher e com a Mesa Diretora composta exclusivamente por vereadoras. (mulheres)

Conforme rege a Lei Orgânica da cidade, a reunião solene foi presidida por quem teve mais votos nas eleições municipais para a Câmara, ou seja, a Mariana Conti (PSOL), que obteve 10.886 votos. E, de maneira simbólica, a parlamentar chamou para secretariarem os trabalhos as vereadoras Paolla Miguel (PT), Débora Parlemo (PSC) e Guida Calixto (PT) – juntas, as quatro compõe a maior representatividade feminina em uma única Legislatura nos 223 anos de história da Câmara de Campinas.

“Na Legislatura passada, eu era única mulher e hoje temos quatro, sendo que de maneira inédita fazemos uma posse com presidenta e secretárias. É um momento significativo, registrado na história de Campinas, mas espero que daqui pra frente seja algo cada vez menos extraordinário, que se torne comum”, diz Mariana Conti.

Além de dar posse a todos os 33 vereadores e ao prefeito Dário Saadi e ao vice Wanderley Almeida,a Mesa Diretora composta exclusivamente por mulheres assinou uma nota de repúdio contra o assédio sofrido pela deputada Isa Penna (PSOL) no dia 17 de dezembro do ano passado.

Posse remota

Em virtude da pandemia e da Fase Vermelha do Plano São Paulo, também pela primeira vez na história a posse dos vereadores, prefeito e vice, não pode ser totalmente presencial. Desta forma, permaneceram no plenário apenas a Mesa Diretora, respeitando as regras de distanciamento social, e os parlamentares tomaram posse virtualmente, a partir dos próprios gabinetes.

Depois que os 33 parlamentares foram empossados, Mariana Conti deu posse ao prefeito Dário Saadi e ao vice Wanderley Almeida, que também participaram da reunião por teleconferência, porém ambos estavam no Salão Azul da Prefeitura.