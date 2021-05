Mulheres em ação na Câmara de Americana

Nathália quer apoio da prefeitura à incubadora



A vereadora Nathália Camargo (Avante) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre convênios ou parcerias com a Fidam (Feira Industrial de Americana) relacionados à Incubadora de Empresas de Americana. No documento, a parlamentar lembra que a Fidam abriga o Centro de Fomento à Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, formado por 14 salas estruturadas e ocupadas por micro e pequenas empresas.

“A incubadora é de suma importância para o desenvolvimento econômico local e tem como objetivo incentivar o empreendedorismo inovador e tecnológico na cidade, oferecendo apoio físico, suporte técnico-gerencial e formação complementar ao empreendedor, preparando-o para que obtenha sucesso profissional”, destaca a vereadora. No requerimento, Nathália pergunta se a prefeitura possui convênio ou parceria com a Fidam para auxiliar a incubadora de Americana e, em caso negativo, se existe alguma tratativa para implementar esse apoio. Questiona ainda se há algum estudo ou projeto para a criação de uma incubadora municipal de empresas.

Leonora quer saber do plano de carreira da enfermagem

A vereadora Leonora Périco (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre o plano de carreira e progressão de cargo para os profissionais de enfermagem. No documento, a parlamentar aponta que existem profissionais que têm como concurso de origem o cargo de auxiliar de enfermagem, mas que na prática, pela qualificação e experiência, acabam exercendo a função de técnico de enfermagem, sem o devido reconhecimento remuneratório e profissional.

Entre os questionamentos, a vereadora pede informações sobre o plano de carreira da categoria e possibilidade de incluir a progressão de cargo para os profissionais que se habilitarem à nova função. “Temos conhecimento de que há profissionais qualificados para exercer a função de técnico de enfermagem, e até mesmo de enfermeiro, com curso superior, mas que pela falta de plano de carreira não podem contribuir com seu melhor para o município. Vimos em diversos municípios a valorização e reconhecimento dessa categoria, e queremos isso para os servidores de Americana também”, afirma Leonora.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na sessão ordinária de quinta-feira (27).

Prof.a Juliana sugere criação de banco de ração de animais



A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações do Poder Executivo sobre doação de ração animal a ONGs (organizações não-governamentais) e protetores independentes do município. No documento, a parlamentar destaca que o abandono de animais domésticos é uma questão estrutural que atinge a maior parte da sociedade e que ações voluntárias para manter os animais resgatados, procedimentos veterinários, lares transitórios, entre outros, vêm sendo executadas há anos também por protetores independentes, ONGs e cidadãos, alguns desses com recursos próprios.

“Devido à atual situação que nossa sociedade enfrenta, com o aumento do número de denúncias de maus-tratos, pedidos de ajuda aos protetores, pedidos de ração e o aumento de animais abandonados, tornou-se insustentável a prática e o manejo dessas ações sem o auxílio do Poder Público”, afirma Professora Juliana. No requerimento, a parlamentar questiona se o Poder Público possui meios de ajudar ONGs e protetores independentes com o fornecimento de ração e medicamentos veterinários e sugere a criação de um banco de ração animal para receber e armazenar produtos, gêneros alimentícios e medicamentosos para os animais em situação de vulnerabilidade.

Juliana pergunta ainda o que pode ser feitos de imediato, considerando a necessidade apresentada, e se o Poder Executivo tem interesse em enviar à Câmara um projeto de lei instituindo o banco de ração no município. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (27).