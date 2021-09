Mulher tenta abrir contas com documento falso e roda pra polícia

Imagem Google Maps

Equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uso de documento falso nesta quinta-feira, em Americana.

Ao chegar no local de solicitação, a atendente do banco informou que uma mulher apresentou documento em um nome que continha restrições no sistema bancário de fraude, momento em que decidiu acionar a polícia militar.

A solicitante informou, ainda, que havia um alerta de que uma mulher havia tentado abrir uma conta corrente em uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Cillos, e após o sistema alertar possível fraude, a mulher teria fugido do local.

Já na agência da solicitante que acionou a polícia, a equipe conseguiu abordar a mulher que apresentou documentação em outro nome. A equipe então realizou consulta, sendo constatada a divergência de dados e fotos. Ao ser indagada pela equipe, a mulher afirmou que estava fazendo o uso de documentos falsos e revelou seu nome real.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante por uso de documento falso.