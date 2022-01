Mulher tava filmando o reveillón e tomou um tiro

Uma mulher que estava filmando o reveillón (passagem de ano) tomou um tiro em Santa Bárbara d’Oeste. O caso de disparo de arma de fogo foi registrado no início desta primeira madrugada de 2022, no jardim Vista Alegre, nas comemorações do Ano Novo. De acordo com boletim de ocorrência, registrado no Plantão Policial, por volta de 0h05, na Rua da Benignidade, a dona de casa I.S.B., de 54 anos, foi atingida nas costas e com o impacto caiu no solo.

Ela contou aos guardas municipais, que estava gravando imagens da queima de fogos nas proximidades da casa dela, quando sentiu o impacto.

A vítima foi socorrida pelo marido e irmão e levada para ser medicada no Pronto-Socorro Dr. Edison Mano. Na unidade de saúde, os familiares se negaram a fornecer identificação aos patrulheiros, bem como irem até o Plantão Policial para registro da ocorrência e a prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Imagem ilustrativa

Após SBNotícias.