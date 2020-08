Mulher pede ajuda pós complicações da cirurgia bariátrica

Celia Neves , de Americana, fez cirurgia bariátrica e por causa de um problema decorrente do tratamento. Agora ela pede ajuda para pagar consultas e exames de avaliação o quadro clínico de seu pâncreas, principal órgão afetado pela nova doença.

Oi gente, então… Estou com insulinoma e lupus.

Preciso de realizar alguns exames e não consegui pelo SUS, serão duas fases, a primeira para identificação do insulinoma (O insulinoma é um tumor do pâncreas. Deriva das células beta que, apesar de reterem a capacidade de sintetizar e secretar insulina, tornam-se autónomas do normal mecanismo de regulação (homeostase). O diagnóstico de um insulinoma advém de índices elevados de insulina, proinsulina e péptido C: é confirmado posteriormente por angiografia. O tratamento definitivo é a cirurgia.) Que custa 2.200 reais, a segunda fase é punção desse módulo 4.500 reais, enquanto tudo isso acontece necessito tomar uma medicação chamado glucagon ou glucagen hypokit preciso tomar uma ampola pro crise de hipoglicemia, o que acontece até duas vezes por dia. Cada ampola custa hj 167 reais. O link abaixo irá direcionar a uma página , o de estou fazendo uma vakinha on LINE. Segue abaixo as fotos dos exames e receitas.