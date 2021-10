Mulher pede ajuda e descobre 90 cobras vivendo na casa

Uma norte-americana descobriu quase 90 cobras vivendo sob sua casa no condado de Sonoma, na Califórnia. A desagradável surpresa pode ser ainda pior, uma vez que a suspeita é de que existam ainda mais répteis por lá.

O caso foi contado por Alan Wolf, diretor do serviço de resgate de répteis do condado. No Facebook, ele revelou ter recebido no início do mês a ligação de senhora pedindo ajuda, pois havia descoberto algumas cobras sob sua residência.

Alan e seus funcionários foram até o local e constataram que, na verdade, havia quase uma centena de animais. O resgate, que durou quase quatro horas, retirou 22 cascavéis adultas e 59 filhotes. O diretor suspeitou que pudesse haver ainda mais cobras debaixo da casa, uma vez que ela está localizada sobre rochas, que costumam receber estes animais.

Equipe deve voltar ao local até o fim do mês

Desta forma, a equipe retornou ao local em mais duas oportunidades, encontrando mais sete répteis da espécie Crotalus oreganus, conhecida como Cascavel do Pacífico. Alan e seus funcionários ainda devem voltar até o fim do mês para procurar mais animais.