Mulher morre em acidente no Pérola

Uma mulher de 55 anos morreu na tarde desta terça-feira depois de uma batida envolvendo um carro e uma moto no jardim Pérola em Santa Bárbara. O acidente aconteceu entre as Avenidas da Indústria e São Paulo e a vítima, Márcia Pires Bueno de Castro, morreu na hora.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GM), um carro vindo da Avenida São Paulo não respeitou o sinal vermelho do semáforo e colidiu contra a moto, que levava Márcia e seu genro, que estava pilotando a moto. O motorista do carro fugiu e não socorreu as vítimas. Elas foram socorridas e levadas para o Pronto-Socorro Edison Mano, porém a mulher não resistiu e faleceu durante a madrugada. Já o motociclista permaneceu internado.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o carro foi encontrado abandonado no bairro Planalto Sol, mas o motorista não foi localizado. Márcia foi enterrada às 15h30 desta quarta-feira (9), em Santa Bárbara d’Oeste.