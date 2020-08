Mulher morre atropelada na SP em Americana

Foto Rafael Rezende/TV TodoDia

Uma mulher morreu atropelada por um caminhão na SP-304, rodovia Luiz de Queiroz no início da tarde desta terça-feira (25). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima tentou atravessar a pista sentido Anhanguera, na altura do Km 127, próximo à saída para Nova Odessa, quando foi atingida por um caminhão que trafegava na faixa da direita.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionados para o socorro à vítima, porém, a mulher, identificada como Marinalva da Silva, 45, morreu no local. Equipes do DER e da Polícia Rodoviária estiveram no local para o registro da ocorrência e orientação do trânsito, que ficou bloqueado. A fila de veículos chegou a aproximadamente dois quilômetros.

Equipes da Polícia Técnico-científica compareceram ao local para os trabalhos de perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). O motorista do caminhão foi submetido a exame de bafômetro, que deu negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária.

Após TodoDia.com.br