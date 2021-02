Mulher morre atropelada após tentar ajudar vítimas de capotamento

Foto Reprodução VTV/SBT

Uma mulher morreu atropelada na Rodovia Anhanguera, em Sumaré, após o marido parar o carro para ajudar vítimas de um veículo que havia capotado.

Um veículo com três pessoas seguia pela rodovia quando o motorista teria perdido o controle, causando o capotamento. Um outro veículo ocupado por um casal, que seguia logo atrás, teria presenciado o capotamento e parou no canteiro central da pista para tentar prestar socorro às vítimas.

Momento em que o casal parou, a mulher desceu do veículo e acabou sendo atropelada por um terceiro carro. Apesar do socorro da AutoBan, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo da vítima está no IML para identificação.