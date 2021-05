Mulher de 24 anos é morta a facadas no Jardim Europa

Uma mulher foi morta a facadas na noite deste sábado no bairro Jardim Europa, em Santa Bárbara. O principal suspeito é o companheiro da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima recebeu uma ligação de um número privado na noite deste sábado, por volta das 23:20, sendo que a pessoa não se identificou afirmando que o companheiro da vítima a teria matado a golpes de facas e fugido em seguida.

A mãe então chamou a polícia e seguiu para a residência. No local, se deparou com as luzes apagadas e o carro do casal não estava na garagem. Diante disso, a mãe pensou se tratar de um trote e ligou novamente para a polícia dizendo que não havia mais necessidade da equipe ir até o local.

Após tentar contato novamente com a vítima e sem sucesso tanto na noite de sábado quanto na manhã deste domingo, a irmã da vítima foi até a residência na manhã deste domingo, por volta das 9h e se deparou com Janaína Amorim Pereira da Silva, 24 anos, já sem vida. Acredita-se que Janaína tenha sido morta no início da noite de sábado.

Segundo informações levantadas pelo NM, o acusado, Lucas Nery de Lima, 27 anos, tem histórico agressivo. No final de 2019, Janaína já havia sido vítima de tentativa de feminicídio cometido por Lucas.

Lucas está foragido.