Mulher de Zezé Di Camargo treta com fã dele. Capa de revista

Tem um quebra-cabeças difícil de ser montado rolando nas redes sociais após Graciele Lacerda responder a algumas perguntas de fãs através de seu perfil no Instagram. Uma delas quis saber se a mulher de Zezé Di Camargo acha que o cantor ficaria com ela se não tivesse um corpo bonito como o que tem. A resposta deixou muita gente confusa.

“Vamos lá. primeiro, o Zezé namorou muitas mulheres lindas e maravilhosas, capas de revista. Então, pode ser que sou até menos que elas. Aí te falo, alguma coisa especial eu devo ter, né?! Porque ele poderia ter ficado com várias delas, mas não”, disse a jornalista.

Acontece que antes de assumir no romance com Graciele, Zezé foi casado com Zilu Camargo por 30 anos. E até onde se sabe, o sertanejo manteve o affair com Graciele em paralelo por alguns anos, segundo a ex dele.

Ao viralizar a resposta em vários sites, internautas passaram a questionar a fala: “O conceito do casado que namorou varias mulheres”, “Gente Zezé nera casado, casados namoram?”, “To me sentindo aquele meme da Nazaré fazendo contas, como assim namorou várias?”, “Casado não namora, trai.”, “Ele namorou com essas mulheres quando? Que ele foi casado a vida toda e deixou a mãe dos filhos por essa? A conta não fecha”, “A resposta é pior que a pergunta”, “Namorou várias e era casado? Esse quebra cabeça está muito confuso”, “Eu pensei que ele fosse casado antes dela, mas se ela tá dizendo”, “A pergunta é o que o Zezé fez para conquistar ela, isso sim!”, “Entao ele traia a esposa e amante tb? Confuso”, “Gente a fofoca já vem pronta comi namorou várias capas de revista se era casado e quando separou já assumiu ela esse quebra cabeça tá confuso”, foram alguns dos muitos comentários questionando a resposta de Graciele Lacerda.