Mulher de 66 anos é a 38º vítima de Covid-19 em Nova Odessa

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa informou nesta terça-feira (29) que mais seis pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, elevando para 848 o número de infectados na cidade. Entre os contaminados está uma mulher de 66 anos, que morava no Parque Klavin, e morreu devido a complicações associadas à Covid-19. Desde o início da pandemia, a doença já matou 38 pessoas no município.

Segundo informações da secretaria, a paciente faleceu na última quinta-feira (24), na UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital Municipal ‘Dr. Waldemar Tebaldi’, em Americana. Ela estava internada no hospital americanense desde o dia 30 de agosto. Nesse dia, a idosa procurou atendimento na Unidade Respiratória de Nova Odessa e foi imediatamente transferida para a cidade vizinha. No prontuário da paciente, não constam comorbidades.

De acordo com o boletim atualizado, os outros novos infectados são dois homens de 51 e 72 anos e uma mulher de 70, moradores do Jardim São Jorge; um homem de 53 anos, do Jardim Santa Luiza; e uma mulher de 54 anos, do Jardim Nossa Senhora de Fátima.

BOLETIM. Nova Odessa contabiliza 2.415 notificações, 412 pessoas em isolamento domiciliar, 356 curadas, 44 internadas, entre casos confirmados e suspeitos (duas delas na Unidade Respiratória), 848 testes com resultados negativos, 68 casos em investigação, incluindo quatro óbitos, e 649 pacientes com quadro gripal já foram monitorados.