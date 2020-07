Mulher de 46 anos. SB tem mais uma morte da Covid 19

Uma mulher de 46 anos é o 23o óbito da Covid 19 em Santa Bárbara d’Oeste. A moradora da região do Planalto do Sol 2 (Região F do mapa) morreu no sábado 04/07.

Santa Bárbara d’Oeste informa a atualização de casos do Coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (6 de julho de 2020):

• 1350 casos suspeitos

• 809 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara d’Oeste e 31 de moradores de outros municípios

• 594 casos curados

• 2761 casos descartados

• 23 óbitos confirmados

• 7 óbitos descartados

• 1 óbito suspeito

Consideram-se como casos suspeitos aqueles notificados como Síndrome Gripal, Síndrome Respiratória Aguda Grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia.