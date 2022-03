Mulher caiu no golpe e perdeu R$ 11 mil dentro do banco

Uma mulher de 51 anos foi vítima de golpe de estelionato na manhã deste sábado (5) em Santa Bárbara d’ Oeste. A vítima perdeu R$ 11 mil dentro de uma agência do Banco do Brasil. Ela contou a policiais que foi até o caixa eletrônico para realizar um deposito e foi abordada por um homem trajando roupas sociais, que ofereceu ajuda dizendo que era funcionário do banco.

A vítima não desconfiou do golpista, pois ele estava ajudando outros clientes do banco. O homem realizou a o “auxilio” e ainda pediu para a mulher imprimir a digital dela.