Muita trouxa de maconha no Orquídeas

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste terminou com apreensão de trouxas de maconha no Jardim das Orquídeas na noite deste domingo. A equipe de Apoio Tático Inspetor Sandrin e GMs Araújo e Reis efetuou as apreensões por volta das 23:30 na rua Vereador Luiz Antônio Panaggio.

A equipe tinha informações que um rapaz – V.G.P., 19, teria um salão de cabeleireiro no endereço citado, mas seria de fachada porque entrava e saia da residência com frequência. A equipe também sabia que G.P. já teria sido abordado pela rua Dr José Claudio Venturelli- local de intenso comércio de drogas.

Com as informações, a equipe intensificou o patrulhamento e visualizou o suspeito chegando em casa. Foi então abordado e em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado somente R$ 50 em espécie em um dos bolsos. Ele foi informado da denuncia que constava contra si onde confessou a equipe estar fracionando entorpecentes em sua residência por estar passando por dificuldades.

Ele teria recebido R$ 4 mil de acerto da antiga empresa que trabalhava que comprou os entorpecentes para vender e que todo material estava na mesa da cozinha – entregando uma sacola contendo no seu interior 483 pinos de cocaína e 1 porção maior da mesma droga a granel para ser embalada, 222 porções de maconha e um tijolo da mesma droga, R$ 188s em espécie e uma balança de precisão. Toda a droga pesou aproximadamente 1,231 kilos.

Foi dada voz de prisão ao indivíduo e apresentado junto ao plantão policial onde foram narrados os fatos pra autoridade policial que ratificou a voz de prisão por infringir o art. 33 da lei 11.343/06( tráfico de drogas), e o G.P. foi recolhido a cadeia local, ficando disposição da justiça.