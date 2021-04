Muita maconha pega na ação da Guarda

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste terminou com mais de 7kg de maconha apreendida na noite desta terça-feira na região do Molon. A abordagem aconteceu por volta das 19h40 e foi feita pela equipe do Subinspetor Firmino e GMs Andrade e José em dois endereços em SB e Americana.

A equipe patrulhava a rua do Alumínio quando avistou um rapaz que mostrou estar nervoso, logo sendo abordado. L. C. F. Jr, 22, trazia consigo 13 porções de crack, 2 porções de maconha e R$ 75 em dinheiro. Tinha também um telefone celular Motorola.

Disse que apenas fazia o transporte para abastecer o comércio de drogas em uma praça na região. Questionado se tinha mais drogas em casa, disse que sim. A equipe foi com ele para a rua Itapemirim, jardim Ipiranga em Americana. Já na casa foram encontrados- Maconha 10 tablets 6,984kg- 730 porções de maconha 942g , total de 7,824kg- 42 pedras de crack , 20g- 197 pipetas de cocaína 138g, embalagens e R$ 255.

F. Jr. foi algemado e levado para o plantão policial. Como ele não tinha documento, tiveram que voltar para a casa de seu amigo J. E. G., 18, já conhecido do meio policial. Na casa deste último haviam mais 166 porções de maconha e R$ 100.

O Dr Fernando Bueno de Castro determinou a prisão dos dois por tráfico de drogas.