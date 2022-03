Muita ‘droga’ no tráfico do São Joaquim. Avaliada em R$ 45 mil

Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste desmantelou um ponto do tráfico de drogas no bairro São Joaquim. A ação aconteceu por volta das 16h30 e ninguém foi detido ou preso.

A equipe de Apoio Tático fazia patrulhamento preventivo no bairro São Joaquim para coibir o tráfico de drogas. “Logo recebemos uma denuncia anônima na área verde da rua Elias Fausto, homens entravam com frequência no mato”, relataram os GMs.

A equipe efetuou uma varredura no local obtendo êxito em localizar um cano de PVC enterrado contendo em seu interior 1 tijolo de maconha, 1 tijolo de cocaína, 1024 pinos de cocaína, 07 pacotes de um pó branco para mistura e preparo do entorpecentes e 875 pinos vazios que seria utilizado para acondicionar cocaína, todo os entorpecentes pesou 2,253 kilos que renderiam após comercializados aproximadamente R$ 45 mil, diante dos fatos todo material foi encaminhada ao plantão policial para apreensão.