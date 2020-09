Muita droga na mata do Nova Conquista

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste fez ação que encontrou grande quantidade de drogas na mata que fica nos fundos do Nova conquista. A ação coordenada pela equipe subinspetor Firmino, GMs José e Guerreiro e inspetor Caineli aconteceu por volta das 16:30.

Logo que chegaram no local, foi realizada uma busca na mata atrás e a equipe tinha informação que homens desciam no local para esconder drogas. Foi novamente realizada uma busca e aproximadamente 1 km meio a mata, com apoio das cadelas de faro Tandera e Jade, foram localizados dois sacos plásticos sob matos , um contendo 1.289 porções de maconha pesando 2,346g e outro contendo 510 pipetas de cocaína pesando 336g e 184 pedras de crack pesando 65g

Fatos foram relatados em BO PC e drogas apreendidas.

Toda droga pesou 2.747g