Muita droga na garagem do bloco no Romano

Um homem vendia drogas em ponto conhecido do Conjunto Romano, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele conseguiu fugir, mas perdeu grande carga de droga. A ação da Guarda Municipal foi por volta das 21h45 na rua Reverendo João Feliciano Pires bloco 240.

A equipe de Apoio Inspetor Sandrin e GMs Réis, Lacerda e Edmilson patrulhava o bairro Romano e, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas.

Ao acessar a rua, um homem saiu correndo acessando o bloco 260 em seguida pulou no bloco 240 e fugiu para uma área verde no fundo do bloco- não sendo possível aborda-lo.

Foi feita uma varredura pelo local sendo localizado em uma garagem sem identificação uma sacola plástica contendo em seu interior 141 pedras de crack, 114 porções de maconha, 234 pinos de cocaína e 15 frascos de lança perfume, diante dos fatos toda droga foi apresentada ao plantão policial para apreensão.