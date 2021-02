Muita chuva no Sudeste no fim de semana, diz Climatempo

A configuração da circulação dos ventos na alta atmosfera vai favorecer a chegada de muita umidade ao Sudeste do Brasil no fim desta semana, principalmente na região entre São Paulo , Minas Gerais e Rio De Janeiro

A umidade que chega do Norte do Brasil, juntamente com o aquecimento, favorece a formação de nuvens carregadas que vão deixar o sábado com muita nebulosidade no centro-leste e norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e Sul de Minas e no sul do Rio de Janeiro, região de Resende e Costa Verde.

A figura abaixo mostra o acumulado de chuva para o sábado. No leste paulista o acumulado previsto fica por volta de 50mm, enquanto que no sul de Minas e Triângulo Mineiro há indicação de acumulados entre 60 e 80mm.

A previsão é de chuva ainda pela manhã nestas áreas, e entre a tarde e a noite ocorrem as pancadas de chuva mais intensas, inclusive na Grande SP. No domingo (14), o acumulado de chuva diminui e a chuva mais volumosa acontece entre o sul e Zona da Mata de Minas, centro-sul do Rio de Janeiro, incluindo o Grande Rio e Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo.

Ainda no fim de semana, tanto no sábado como no domingo, há previsão de volumes significativos de chuva para as áreas de divisa de Minas Gerais com Goiás. Já o norte e o nordeste de Minas Gerais, o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo terão um fim de semana quase sem chuva.