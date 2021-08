Muffin fit de Brócolis: saúde, sabor e bem-estar!

Muffin salgado é sempre uma boa pedida para comer no café da manhã ou no lanche da tarde. Versátil, ele pode ser feito com diferentes tipos de massas e recheios e agradam até mesmo o paladar dos pequenos.

O Muffin Light de Brócolis é uma opção saborosa e extremamente prática principalmente para os consumidores que desempenham diversas tarefas ao longo do dia.

Rico em antioxidantes, fibras, cálcio e vitamina A e vitamina C, o brócolis é um alimento que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde e essa receita é uma maneira gostosa de incluir diversos nutrientes na alimentação do dia a dia.

Vamos conferir?

Ingredientes:

3 xícaras (chá) de farinha de trigo (360g)

1 xícara (chá) de farinha de trigo integral (120g)

½ xícara (chá) de óleo (100ml)

2 xícaras (chá) de leite desnatado (400ml)

4 ovos (400g)

1½ colheres (sopa) de fermento químico em pó (18g)

1 colher (sopa) de Sal Light Magro (12g)

100g de muçarela ralada

200g de brócolis refogado

2 tomates picados (200g)

1 embalagem de milho (200g)

Salsinha a gosto

Para decorar:

Tomates em rodelas finas

Modo de preparo:

Em uma tigela coloque todos os ingredientes secos e misture. Em seguida, adicione os ovos, o leite, o óleo e misture. Acrescente os demais ingredientes e mexa.

Unte as forminhas de muffins, adicione a massa e coloque as rodelas de tomate por cima do Muffins. Leve para assar em forno pré-aquecido à 180ºC, por aproximadamente 25 minutos.

Rendimento: 40 porções de 50g

Dificuldade: fácil

Preparo: 40 minutos